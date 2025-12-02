Celebrará García 50 shows y posadas por temporada navideña

Aunque solo van unos días de diciembre, el municipio García inició el programa "Navidad de Mi Gente Bonita", una festividad que promete alegría y convivencia familiar para todos.

Desde el 1 hasta el 19 de diciembre, más de 20 ubicaciones en 17 colonias disfrutarán de más de 50 shows navideños, incluyendo presentaciones de Los Manitos, Frozen, y el Show del Grinch.

Además, buscando llevar un poco de las fiestas decembrinas a todo el municipio, la administración del alcalde, Manuel Guerra, llevará a cabo tres desfiles navideños los días 7, 8 y 9 de diciembre, llenos de color y música.

La explanada de la presidencia Municipal albergará un circo navideño gratuito, con sorpresas y un espacio para fotos con Santa Claus.

Por otro lado, las primeras posadas comenzaron en Portal de Lincoln y Centro Cultural Las Lomas, donde cientos de familias disfrutaron de dulces y presentaciones artísticas.

La Navidad en García será una fiesta itinerante, recorriendo colonias y espacios públicos para que todas las familias vivan una temporada mágica y segura.

