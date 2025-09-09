Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_09_at_2_21_59_PM_5fd434c206
Tamaulipas

Gestionan cobertura de plazas docentes y cupo escolar en Reynosa

El Centro Regional de Desarrollo Educativo informó que, aunque ya se cuenta con 2,950 docentes en las aulas, aún hay instituciones donde hacen falta maestros

  • 09
  • Septiembre
    2025

A una semana de haber iniciado el ciclo escolar, el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Reynosa informó que, aunque ya se cuenta con más de 2,950 docentes en las aulas, aún existen instituciones donde hacen falta maestros.

La titular del CREDE, Alicia Isabel Pizaña Navarro, señaló que la Secretaría de Educación ya recibió las solicitudes correspondientes y se realizan gestiones para cubrir los espacios lo antes posible, con el objetivo de garantizar que ningún plantel quede sin la atención adecuada.

“Tenemos los docentes que iniciamos y son más de 2,950 docentes que iniciaron este ciclo escolar, claro que faltan algunos en algunas instituciones, pero estamos haciendo ya la gestión y la Secretaría está preocupada por cubrir esos espacios”, explicó.

La funcionaria indicó que este inicio de ciclo es también el momento en que se detecta cuántos alumnos no lograron obtener un lugar en alguna institución. En este sentido, hizo un llamado a los padres de familia para que se acerquen al CREDE, donde se les brindará apoyo para ubicar espacios en escuelas disponibles. 

“Ahorita que iniciamos este ciclo escolar es cuando vamos a comenzar a ver cuántos alumnos no alcanzaron cupo en alguna situación y nosotros como CREDE vamos a estar ahí para apoyarlos en diferentes lugares que están disponibles para que no se queden sin estudios”, puntualizó.


