presa_leon_reconocimiento_cb3d723f06
Nuevo León

Reconocen Presa León por innovación de infraestructura hídrica

Nuevo León se posicionó como un referente internacional debido a que esta obra se caracteriza por innovación, calidad técnica e impacto

  04
  Febrero
    2026

La Presa León fue reconocida con el ACI Members Choice Award 2025 al ser distinguida coo uno de los proyectos más relevantes de la industria del concreto a nivel mundial.

presa-leon-reconocimiento.jpg

El reconocimiento concendido por ACI Members Choice Award 2025, quienes analizaron y evaluaron diversos criterios para posicionar a Nuevo León como referente en infraestructura hidráulica y construcción en concreto.

Presa León construida con concreto con rodillo

Esta presa fue construida con concreto compactado con rodillo, con una cortina de 1,950 metros de longitud y 45 metros de altura, lo que la convierte en la más larga del continente y que beneficiará a más de 5.5 millones de habitantes del Área Metropolitana.

presa-leon-reconocimiento.jpg

El agua recolectada se conducirá desde el Acueducto Linares–Monterrey hacia la Planta Potabilizadora San Roque, donde se tratará para el consumo humano.

presa-leon-reconocimiento.jpg

Al incrementar el suministro de agua en la Entidad, se espera que Monterrey suministre alrededor de 1,600 litros por segundo, con capacidad de aumentar hasta 4,000 litros en el mismo tiempo, pero en situaciones críticas.


Comentarios

