Monterrey condecora a 115 elementos de seguridad

Un total de 115 oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey fueron condecorados en reconocimiento a su valor, disciplina y acciones de impacto social realizadas durante el último año.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Adrián de la Garza, en compañía del Comisario General, Eduardo Sánchez Quiroz. El evento forma parte de la estrategia “Escudo” y de la política de dignificación policial implementada por el actual gobierno municipal.

Se entregaron reconocimientos a 93 hombres y 22 mujeres del área operativa de la corporación, destacando que ocho de ellos obtuvieron doble condecoración por su desempeño.

El alcalde enfatizó la importancia de reconocer a quienes dan un extra en momentos críticos.

“Hay que destacar a quienes, presentado el momento, han dado ese extra, esa situación que se ha presentado y que han sabido resolver con gran integridad, con gran valor, con gran sensibilidad social, con muchos de los valores fundamentales que se les inculcaron durante su formación y que todos los días ustedes están sacando adelante”, afirmó el edil.

Por su parte, el comisario general destacó que estas acciones buscan valorar el compromiso y la vocación de servicio de los uniformados.

"Estas acciones se implementan con la finalidad de valorar el compromiso, la disciplina, la vocación de servicio y la contribución directa a la seguridad de la comunidad, que día a día demuestran nuestras y nuestros policías. Muchas felicidades por su esfuerzo, dedicación y compromiso con esta corporación, sobre todo, por servirle a la sociedad regiomontana, por servirle a la ciudad de Monterrey", expresó Sánchez Quiroz.

Durante el evento, la Policía Primero Gabriela Limón Moreno compartió su testimonio tras haber resultado lesionada en cumplimiento de su deber.

Relató que, gracias a la intervención oportuna del alcalde y el acompañamiento de la institución, recibió atención médica inmediata y logró recuperarse plenamente, sintiéndose respaldada en todo momento.

Al acto asistieron también Fernando Margáin Sada, Jefe de Gabinete; Jorge Alberto Márquez Esparza, Comisario en Jefe de la Secretaría de Seguridad; y Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, Director de la Academia, Formación y Especialización Policial, junto a compañeros y familiares de los galardonados.

