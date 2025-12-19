Podcast
Nacional

Avionazo en Toluca: identificación de víctimas podría tardar

La confronta genética de las víctimas del avionazo en Toluca avanza lentamente. Familias acuden a la FGR mientras peritos analizan restos y caja negra.

El proceso para identificar a las 10 personas fallecidas en el avionazo registrado en Toluca continúa en curso y podría prolongarse varios días más. Debido al estado en que fueron localizados los restos humanos, las autoridades forenses enfrentan un procedimiento complejo que ha impedido, hasta ahora, la restitución de los cuerpos a sus familiares.

Los restos permanecen bajo resguardo de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde especialistas realizan pruebas de confronta genética como parte de los protocolos de identificación. Fuentes internas señalaron que el deterioro provocado por el incendio posterior al impacto ha dificultado los análisis.

Así ocurrió el accidente aéreo en Toluca

El accidente aéreo ocurrió el pasado 15 de diciembre, cuando una aeronave privada tipo taxi aéreo, procedente de Acapulco, Guerrero, se desplomó en una zona industrial ubicada entre Toluca y San Mateo Atenco, a pocos metros del Aeropuerto Internacional de Toluca, que era su destino final.

Tras el impacto, la avioneta colisionó contra una bodega de tráileres, lo que provocó un incendio de gran magnitud. A bordo viajaban integrantes de una misma familia, incluidos tres menores de edad, además del piloto y copiloto. Ninguna de las personas sobrevivió al siniestro.

avanzan-investigaciones-toluca-remocion-aeronave.webp

Restos permanecen en análisis forense especializado

Autoridades de la FGJEM informaron que las labores periciales incluyen estudios genéticos, análisis antropológicos y revisión de indicios, con el objetivo de lograr una identificación plena y certera. Este procedimiento, explicaron, es indispensable antes de autorizar la entrega de los restos.

Indicaron que, si bien el proceso es lento, se realiza con estricto apego a la ley y bajo estándares científicos, priorizando el derecho de las familias a una identificación confiable y evitando errores que puedan generar conflictos legales posteriores.

Familiares buscan respuestas en la FGR

Mientras continúan los estudios forenses, familiares de las víctimas acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede del Estado de México, con el fin de conocer los avances de la investigación federal relacionada con el siniestro aéreo.

Janine Gómez, familiar de una de las personas fallecidas, señaló que el proceso ha sido doloroso y desgastante.

“Seguimos esperando información clara. Sabemos que hay muchas investigaciones en curso y trámites que resolver, pero estamos viviendo un duelo muy fuerte”, expresó.

Caja negra será clave para esclarecer el avionazo

avioneta-sheinbaum-toluca.jpg

Como parte de las indagatorias, las autoridades confirmaron la recuperación de la caja negra de la aeronave, la cual será analizada por expertos para determinar posibles fallas técnicas, condiciones del vuelo y decisiones tomadas en cabina antes del desplome.

La Fiscalía General de la República mantiene abiertas todas las líneas de investigación y confirmó que el caso cuenta con apoyo de instancias federales. Aunque no se ha establecido un plazo para concluir las indagatorias, se reiteró que el objetivo es esclarecer plenamente las causas del accidente y brindar certeza a las familias afectadas.


