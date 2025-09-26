Cierran filas líderes ganaderos contra gusano barrenador

Autoridades estatales y federales de la ganadería en Nuevo León, acordaron con los principales Engordadores de Bovinos del Estado, maximizar las medidas preventivas contra el "gusano barrenador".

Estos acuerdos se dieron a solicitud del gobernador Samuel García, a través del Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco Antonio González Valdez. Este último afirmó qie la alerta inmediata es la clave para cualquier situación.

"La clave es la Notificación Inmediata a la autoridad, por parte de todos los prestadores de Servicios Ganaderos, como engordadores y veterinarios, de todo caso sospechoso de gusano barrenador”, explicó González.

Frente a más de 50 propietarios y directivos de engordas y médicos veterinarios adscritos a las mismas, el digirente de la asociación recalcó que las autoridades demostraron que dichas medidas aplican solo cuando los establecimientos lo notifiquen.

"Según los protocolos de SENASICA, los establecimientos que notifican de posible presencia del Gusano, no se clausuran, ni inmovilizan, ni son sujetos a cuarentena. [...] Nuestra intención nunca será afectar a este importante sector económico de la entidad, del cual depende tantos empleos”, precisó el titular.

Durante esta reunión se llegó a cuatro acuerdos:

Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG), engordadores y veterianos recalcan su compromiso de alertar sobre cualquier caso sospechoso de gusano barrenador.

PSG Denunciarán a aquellos que no proporcionen la alerta al secretario Marco González para su pronta atención.

Engordadores serán más selectivos con sus proveedores de ganado, especialmente cuando se encuentren afectadas por plaga.

Engordadores aseguraran que los embarques de ganado reciban una dosis preventiva del desparasitante Ivermectina al menos 72 horas antes de arribar a Nuevo León.

En esta reunión también participaron funcionarios como el Presidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, Héctor de Hoyos, Representante Estatal de SENASICA, Edi Arroyo Cruz y el Presidente del Comité Estatal de Fomento,Sanidad y Movilización Pecuaria, Armando Víctor Gutiérrez.

