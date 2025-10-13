Citan en Congreso a Samuel García para cuarto informe de Gobierno

Para poder analizar los avances del cuarto año de gobierno Samuel García, el Congreso del Estado citó al titular del Ejecutivo el próximo miércoles 15 de octubre para que rinda su informe.

Para la entrega de los informes, según lo establecido el Poder Ejecutivo tiene hasta el 15 de octubre para presentarlo ante el Congreso, sin embargo, según la diputada presidenta del Legislativo, Itzel Castillo, hasta el momento no se ha entregado nada y no ha habido ningún acercamiento.

“Presentamos un acuerdo para que haya sesión solemne el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana, para que el Gobernador venga a informar lo que tiene que informar al estado, en qué condiciones se encuentra la entidad y es una rendición de cuentas que tenemos que hacer todos los que somos funcionarios. “Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento a esta presidencia, entiendo que por diferentes medios han externado que no va a asistir el Gobernador, pero sí le estamos pidiendo que sí venga como lo marca la constitución”, dijo Itzel Castillo.

El punto de acuerdo fue aprobado por 38 votos a favor en el pleno del Congreso.

Se informó que una vez aprobado se enviarían las invitaciones oficiales a los diferentes funcionarios, para que acudan este miércoles 15 a rendir el informe de gobierno.

Comentarios