Proyectan un noreste con gran dinamismo laboral

La región Noreste del país, integrada por Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y parte de Veracruz, anticipa un inicio de año dinámico en el mercado laboral. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS) de ManpowerGroup, los empleadores proyectan una Tendencia Neta de Empleo de 29% para el primer trimestre de 2026, superando por cinco puntos porcentuales el promedio nacional, ubicado en 24 por ciento.

El estudio revela que 44% de las empresas en la región prevé aumentar su plantilla, mientras que 16% planea recortarla. Un 29% no espera realizar cambios, en tanto que el 11% aún no define si ajustará o no sus necesidades de talento al arranque del próximo año.

Al respecto, Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica, señaló que los empleadores en México están siendo más cautelosos con sus planes de contratación debido a la incertidumbre económica, lo que está influyendo en sus decisiones.

Cautela económica y automatización

La planificación de recursos humanos hacia 2026 está marcada por una actitud de cautela.

Del total de organizaciones que prevén recortes, 26% atribuye la reducción a los desafíos económicos que presionan costos y limitan nuevas contrataciones.

La automatización también influye: 18% de los empleadores indica que la adopción de nuevas tecnologías ha disminuido la necesidad de ciertos puestos.

Entre las empresas que aún no definen si ajustarán su plantilla, 27% reconoce que la variabilidad en la demanda de sus clientes dificulta prever sus necesidades de talento para 2026.

En este contexto, el noreste se proyecta como una de las regiones con mayor dinamismo del país, aunque bajo un entorno económico que obliga a planear la fuerza laboral con mayor prudencia.

