Precios de la carne en México podrían subir drásticamente en 2026

La industria cárnica prevé alzas en los precios de res y cerdo para 2026 por el gusano barrenador. Pese a que México reforzó medidas, la producción ganadera sigue presionada.

Otro factor del alza en los precios de la carne es el ajuste al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que excluirá estas proteínas del esquema de cero aranceles. El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) instó al Gobierno federal a mantener la carne de res y cerdo dentro del Pacic, ante el riesgo de un aumento generalizado que impactaría tanto a consumidores como a la industria.

“La carne de res y de cerdo deben permanecer en el Pacic para estabilizar el mercado cárnico nacional en 2026”, advirtió Macarena Hernández, directora general de Comecarne.

Comentarios