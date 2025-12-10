Precios de la carne en México podrían subir drásticamente en 2026
Se anticipan incrementos en res y cerdo por el gusano barrenador y la salida de estas proteínas del Pacic, lo que podría impactar a consumidores y productores
- 10
-
Diciembre
2025
La industria cárnica prevé alzas en los precios de res y cerdo para 2026 por el gusano barrenador. Pese a que México reforzó medidas, la producción ganadera sigue presionada.
Otro factor del alza en los precios de la carne es el ajuste al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que excluirá estas proteínas del esquema de cero aranceles. El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) instó al Gobierno federal a mantener la carne de res y cerdo dentro del Pacic, ante el riesgo de un aumento generalizado que impactaría tanto a consumidores como a la industria.
“La carne de res y de cerdo deben permanecer en el Pacic para estabilizar el mercado cárnico nacional en 2026”, advirtió Macarena Hernández, directora general de Comecarne.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas