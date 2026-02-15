Podcast
Nuevo León

Prevén temperaturas de hasta 40°C para esta semana en Monterrey

Desde la semana pasada se han registrado altas temperaturas, sin embargo, aún había frentes fríos que evitaban que el termómetro llegara incluso a los 30 grados

  • 15
  • Febrero
    2026

Aunque todavía el invierno no se acaba, las temperaturas en la Zona Metropolitana de Monterrey van a la alza, pues esta semana el termómetro rozará los 40 grados centígrados.

Desde la semana pasada se han registrado altas temperaturas, sin embargo, aún había frentes fríos que evitaban que el termómetro llegara incluso a los 30 grados, pero el ambiente se tornará más cálido a partir de este lunes.

Prevén temperaturas cálidas para el jueves 

La temperatura máxima de este lunes es de 27 grados con una mínima de 16 grados, se espera que esté medio nublado.

Sin embargo, a partir del martes la temperatura sube hasta 31 grados, con mínima de 15; mientras que el miércoles la mínima será de 16 grados y máxima de 33.

El jueves es cuando el termómetro llega casi a los 40 grados, pues habrá máximas de entre 37 y 38 grados centígrados con mínimas de 17 grados; y el viernes la máxima será de 34 grados.

El fin de semana la temperatura comenzará a descender, pues aunque el sábado la máxima será de 29 grados, el domingo descenderá, la mínima de 13 grados y máxima de 21.

Para después darle paso al próximo frente frío, pues el lunes la mínima será de 9 grados y la máxima de 19.


