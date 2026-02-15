Podcast
Coahuila

Detienen a 18 durante Operativo Limpia en el sureste de Coahuila

Acción coordinada entre fuerzas de los tres niveles permitió asegurar droga, objetos robados y una motocicleta en Saltillo y Ramos Arizpe

  • 15
  • Febrero
    2026

La madrugada de este sábado dio inicio el “Operativo Limpia”, estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en la Región Sureste.

El despliegue fue encabezado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región, Julio César Loera Ruiz, en conjunto con los mandos únicos de Saltillo y Ramos Arizpe, quienes de manera simultánea realizaron recorridos en zonas identificadas como conflictivas en ambos municipios.

El fiscal Federico Fernandez señalo que esta  estrategia tiene como finalidad la detención de personas señaladas por delitos como robo y lesiones, el aseguramiento de objetos prohibidos o robados y la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de 18 personas, así como el aseguramiento de diversos objetos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo, droga, pipas y otros artículos robados.

Las autoridades subrayaron que estos operativos se mantendrán de forma permanente y coordinada, con pleno respeto al marco legal, para preservar el orden, prevenir conductas delictivas y reforzar la seguridad en la región.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, con objetivo es despresurizar las calles mediante la intervención en echaderos, cuevas y puntos señalados como focos de riesgo o posibles centros de actividades ilícitas.


