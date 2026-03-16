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Internacional

Netanyahu reaparece; aseguran que se trata de IA

Benjamin Netanyahu publicó un video para desmentir rumores sobre su muerte tras ataques de Irán, mientras crecen las tensiones

  • 16
  • Marzo
    2026

La cuenta del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicó este domingo un video en redes sociales con el objetivo de desmentir rumores sobre que habría resultado herido o muerto en alguno de los múltiples ataques iraníes a Israel. 

En un video —que también ha sido catalogado como inteligencia artificial por usuarios— el ministro se encuentra en un café cerca de Jerusalén.

“Me muero por un café. Me muero por mi gente. ¿Cómo se están comportando? Fantástico. ¿Quieren contar el número de dedos?”, dice, antes de levantar las manos y contarlos, en referencia a las críticas del video anterior donde le contaban seis.

 CGRI buscará a netanyahu

Por su parte el CGRI dijo, que si el israelí sigue vivo, ellos lo asesinarán. “La incertidumbre sobre el criminal sionista y la posibilidad de su muerte o fuga revela la crisis y la inestabilidad de Israel. Si está vivo, nosotros lo mataremos”.


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