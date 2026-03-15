UEFA confirma cancelación de la Finalissima 2026

El esperado duelo entre España y Argentina por la Finalissima 2026 fue cancelado oficialmente luego de que no se lograra un acuerdo para reprogramar el partido tras los problemas de seguridad derivados del conflicto en Medio Oriente.

El encuentro enfrentaría al campeón de la Eurocopa 2024 contra el ganador de la Copa América 2024 y estaba programado para disputarse el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Doha, Catar.

Conflicto en Medio Oriente complica la organización

La escalada de tensiones en Medio Oriente, especialmente tras los ataques y represalias en la región vinculados con Irán, generó preocupaciones de seguridad que obligaron a reconsiderar la realización del partido en territorio catarí.

La situación provocó restricciones logísticas y complicaciones para el traslado de selecciones, equipos técnicos y aficionados, lo que terminó por hacer inviable la organización del evento en la sede originalmente prevista.

UEFA y CONMEBOL buscaron sedes alternativas

Tras descartar Catar como sede, UEFA y CONMEBOL analizaron diversas opciones para mantener el partido en el calendario internacional. Entre las alternativas que se discutieron se encontraba disputarlo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, así como organizar el encuentro en una sede neutral dentro de Europa.

También se evaluó la posibilidad de realizar dos partidos, uno en territorio europeo y otro en Sudamérica, con el objetivo de equilibrar la localía entre ambas selecciones.

Desacuerdos entre federaciones frenaron el proyecto

Sin embargo, las federaciones involucradas no lograron llegar a un consenso. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó reservas sobre algunas de las sedes propuestas al considerar que podrían favorecer a la selección española.

Entre las opciones planteadas por el equipo sudamericano se encontraba disputar el partido en el Estadio Monumental de Buenos Aires o aplazar el encuentro para una fecha posterior al Mundial de 2026, propuestas que finalmente no prosperaron.

Problemas de calendario impiden reprogramar el partido

Otro de los factores determinantes fue la falta de espacios disponibles en el calendario internacional de la FIFA, ya que ambas selecciones cuentan con compromisos oficiales y amistosos previos al Mundial.

Ante la imposibilidad de encontrar una nueva sede y fecha que satisficiera a todas las partes involucradas, los organismos organizadores optaron por cancelar definitivamente la Finalissima 2026.

La decisión deja sin realizar el esperado enfrentamiento entre dos de las selecciones más exitosas del momento, un partido que también generaba expectativa por la posibilidad de ver frente a frente a figuras internacionales de ambos equipos.

Comentarios