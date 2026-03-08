Colectivos y mujeres marchan este 8M en Monterrey

Ni la lluvia las detiene

La Marcha del 8M inició con cientos de mujeres que ni la lluvia las detuvo.

Ni la lluvia detuvo la Marcha de las Mujeres en el 8M, pues aun así se apoderaron de las calles del centro de Monterrey para exigir justicia por sus derechos, violencias vividas y por aquellas mujeres y niñas desaparecidas.

Fue alrededor de las 16:00 que las mujeres comenzaron a aglomerarse en la Explanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno del Estado, el cual fue cubierto por vallas para evitar destrozos.

Poco a poco se empezó a llenar de pintas y carteles con consignas feministas y señalamientos contra presuntos violentadores de mujeres, deudores alimentarios y nombres de mujeres víctimas de desaparición y feminicidios.

“Tenemos que salir a marchar porque a pesar de que ya tenemos una mujer presidenta, tenemos derechos, podemos estudiar, aún sigue habiendo mucha violencia, muchos feminicidios, brecha salarial, son muchas actitudes machistas que tenemos que erradicar. “Venir a la marcha es una mezcla de emociones porque es el lugar donde mas segura te sientes, estás acompañada de muchas mujeres fuertes, valientes, pero a la vez es mucha impotencia porque seguimos visibilizando todas las denuncias, casos impunes, feminicidios, entonces es una mezcla de dulzura cuando vez a las niñas que están aprendiendo a luchar, pero también enojo, rabia e impotencia con todas las chicas que también vienen a gritar el nombre de sus agresores”, dijo Aidé, una joven participante de la marcha.

La marcha inició en punto de las 17:15 horas, 15 minutos antes de lo pactado ya que comenzó a llover fuertemente, sin embargo, en lugar de que la lluvia dispersara a las mujeres, las unió para dar comienzo a la marcha en la calle Zaragoza en su cruce con Matamoros.

Dentro de los contingentes se pudo observar a mujeres embarazadas, con bebés en brazos, niñas, algunos niños y también a mujeres con sus mascotas.

“Me cuidan mis amigas no la policía… No somos una, no somos 10, mugre gobierno cuéntanos bien” gritaban las mujeres mientras caminaban entre las calles.

Entre consignas, con pancartas empezaron en la marcha para pedir justicia por las mujeres.

Exponen a alcalde de García en tendedero feminista

Un grupo de mujeres expuso al alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, en un tendedero de la marcha feminista.

Se desconoce quién lo colocó, sin embargo, durante las últimas semanas se han dado a conocer presuntos actos de violencia por parte del funcionario en contra de mujeres de su gobierno.

Previo al inicio de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres comenzaron a reunirse la mañana de este sábado en la Explanada de los Héroes, en el centro de Monterrey.

En el lugar, asistentes comenzaron a colocar consignas, carteles y mensajes sobre las barricadas instaladas para proteger el Palacio de Gobierno de Nuevo León, como parte de las actividades previas a la marcha anual del 8M.

Además, se instaló un tendedero de denuncias, donde mujeres colocaron fotografías y señalamientos para exhibir públicamente a presuntos deudores alimentarios y agresores, en un ambiente de unión y sororidad acompañado de música en vivo.

En la zona también se instaló el Mercado Violeta, donde se ofrecen diversos productos elaborados por mujeres, así como espacios de asesoría gratuita y actividades de educación menstrual dirigidas a las asistentes.

Durante la jornada se mantiene una alta presencia de elementos policiacos y cuerpos de auxilio, quienes permanecen en el sitio para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante la movilización programada para este 8 de marzo.





