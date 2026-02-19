Podcast
Whats_App_Image_2026_02_19_at_6_06_47_PM_e6577cafc7
Nuevo León

Llega trasplante número 100 a la clínica 34 del IMSS

El órgano fue trasladado desde Ciudad de México como parte de un operativo aéreo coordinado con Protección Civil de Nuevo León

  • 19
  • Febrero
    2026

Se registró una intensa movilización ante la inminente llegada de un corazón para trasplante al Hospital de Cardiología número 34 del IMSS, ubicado sobre la avenida Lincoln. 

El órgano es trasladado desde el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, en la Ciudad de México, como parte de un operativo aéreo coordinado con Protección Civil de Nuevo León. 

La Unidad Médica de Alta Especialidad del hospital número 34 “Dr. Alfonso Treviño Treviño” se encuentra lista en quirófano para realizar el procedimiento de manera inmediata. 

Cabe destacar que este es el primer trasplante de corazón que realiza el hospital de cardiología número 34 en este 2026. 

La receptora es una mujer de 50 años, residente de Escobedo, diagnosticada con cardiomiopatía dilatada desde 2016. Ingresó al protocolo como una urgencia nacional.

El donador es un joven de 20 años, residente de la Ciudad de México, quien lamentablemente perdió la vida y cuyos órganos fueron procurados en el Hospital General de México.

Al lugar acudieron unidades de Bomberos, elementos de Movilidad Monterrey y cuadrillas de Protección Civil estatal, ya que la circulación fue totalmente cerrada sobre la avenida Lincoln en su cruce con María de Jesús Candia, así como en el carril exclusivo de la Ecovía, para facilitar las labores correspondientes.


