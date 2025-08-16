Cerrar X
Nuevo León

Completan interconexión de presa León al acueducto Cerro Prieto

AyD informa que concluyó la interconexión de la obra de toma de agua de la nueva Presa León con el acueducto Linares–Monterrey de la Presa Cerro Prieto

  • 16
  • Agosto
    2025

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informa que concluyó la interconexión de la obra de toma de agua de la nueva Presa León con el acueducto Linares–Monterrey de la Presa Cerro Prieto, a fin de dejar la infraestructura lista para su operación conforme Presa León aumente su nivel.

Los trabajos consistieron en el corte controlado del ducto metálico existente, el biselado de ambos extremos y la soldadura de una Tee de interconexión con la canalización de envío de agua desde Presa León, cuyo flujo de agua queda controlado por una válvula mariposa de 84 pulgadas de diámetro nominal.

Para estabilizar y proteger la unión, se coló un atraque de concreto armado, que brinda el soporte estructural requerido para la operación segura del sistema de agua.

Con la interconexión concluida, inició el llenado paulatino del acueducto de Cerro Prieto para evitar acumulación de aire e incorporar el flujo de agua con seguridad al sistema metropolitano de agua potable.

Con la nueva Presa León, el Gobierno de Nuevo León fortalece la continuidad del servicio de agua y el estado contará con mayor capacidad operativa en el sistema de distribución de agua de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Junto con Cerro Prieto, Presa León integra un sistema binario con más de 500 Mm³ de capacidad, que refuerza la resiliencia hídrica del estado.


