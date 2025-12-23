Podcast
EH_CONTEXTO_2025_12_23_T142826_306_313a9319ad
Nuevo León

Llegan a Nuevo León los primeros trenes de las nuevas líneas

El gobernador anunció la llegada de tres trenes eléctricos para las nuevas líneas del Metro, parte de un proyecto que contempla 20 unidades rumbo al Mundial

  • 23
  • Diciembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó la llegada de tres nuevos trenes que formarán parte de las dos nuevas líneas del Metro, un proyecto clave de movilidad que estará en operación rumbo al Mundial de Futbol 2026.

A través de redes sociales, el mandatario celebró el arribo de las unidades y destacó que en total serán 20 trenes los que prestarán servicio en el sistema.

Trenes de alta tecnología y gran capacidad

Cada tren tiene una longitud de 76 metros, está conformado por seis segmentos y cuenta con capacidad para transportar hasta 720 pasajeros.

Las unidades alcanzan una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y utilizan un sistema de rodadura neumática con 92 neumáticos, lo que reduce significativamente la contaminación acústica.

Además, operan con conducción automática grado 4, considerada la tecnología más avanzada disponible en sistemas ferroviarios urbanos.

Diseño panorámico y energía limpia

El diseño de los trenes es panorámico y, al no contar con barreras en el viaducto, permitirá a los usuarios apreciar el paisaje durante todo el trayecto.

La tracción es completamente eléctrica y el sistema de alimentación se realiza mediante un patín que hace contacto con un riel de potencia ubicado en el costado externo del viaducto.

Las unidades también están equipadas con sistema digital de información al pasajero, aire acondicionado y conexión Wi-Fi.

Samuel García subrayó que, una vez que los 20 trenes estén en operación, se reducirá de forma importante el tráfico vehicular en el área metropolitana.

“Imagínense la cantidad de carros que nos vamos a quitar del tráfico”, expresó, al tiempo que destacó que el proyecto incluye la construcción del monorriel más largo del continente y dos nuevas líneas del Metro.

En su comunicado, el gobernador señaló: “De chiquito le pedía a Santa trenecitos y hoy como gobernador me llegó lo mejor del mundo: los nuevos trenes que jalarán en las dos nuevas líneas del Metro”. 


