Se incendia tejaban en la zona centro de Ramos Arizpe

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe lograron controlar en su totalidad el incendio de un tejaban registrado durante la madrugada de este lunes en la zona centro del municipio.

El siniestro fue reportado sobre la calle Ferrocarril, a un costado de Venustiano Carranza, donde las llamas consumían una estructura de aproximadamente ocho por ocho metros construida principalmente de madera.

Tras recibir el reporte, personal de Bomberos se movilizó al sitio a bordo de la máquina 420 para iniciar las labores de control y sofocación del fuego.

A la llegada de los cuerpos de emergencia se confirmó que no había personas al interior del tejaban, por lo que no se reportaron lesionados ni víctimas.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió únicamente madera y materiales almacenados dentro de la estructura.

Durante la inspección realizada por los bomberos fue localizado un enchufe eléctrico entre los restos del tejaban, por lo que una de las hipótesis preliminares apunta a un posible corto circuito como origen del incendio.

Sin embargo, hasta el momento ninguna persona informó cómo comenzaron las llamas.

Luego de varios minutos de trabajo, el incendio quedó controlado en su totalidad por parte de los cuerpos de emergencia municipales.

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