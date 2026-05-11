Trump abordará con Xi venta de armas a Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que durante su próxima visita oficial a Pekín sostendrá conversaciones con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán, uno de los temas más sensibles en la relación bilateral.

“Voy a tener esa discusión con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión”, declaró Trump ante medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Las declaraciones del mandatario llaman la atención debido a que la política histórica de Washington, basada en las llamadas “seis garantías” establecidas durante la presidencia de Ronald Reagan en 1982, sostiene que Estados Unidos no consulta con Pekín sus decisiones respecto al suministro de armamento defensivo a Taiwán.

Trump destaca relación con Xi

Durante la misma comparecencia, el republicano enfatizó su cercanía con el líder chino y destacó el nivel de interlocución que mantiene con él.

“Tengo una gran relación” con Xi, afirmó Trump, al tiempo que señaló que ambos países están realizando “muchos negocios”.

“Yo le tengo mucho respeto, y espero que él también me respete. No respetó a nuestro gobierno anterior, el de Joe Biden”, añadió.

Trump tiene previsto arribar a la capital china este miércoles para una visita de dos días, en la que sostendrá reuniones de alto nivel con Xi Jinping.

El viaje había sido pospuesto previamente debido al conflicto bélico impulsado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además del tema de Taiwán, se prevé que ambos mandatarios discutan el respaldo estadounidense a la isla y otros asuntos estratégicos, luego de que Xi pidiera en febrero a Trump actuar con cautela respecto al envío de armas a Taipéi.

China considera a Taiwán una provincia rebelde y parte irrenunciable de su territorio, por lo que mantiene abierta la posibilidad de recurrir a la fuerza para tomar control de la isla, postura rechazada firmemente por el Gobierno taiwanés.

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