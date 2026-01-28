Diputado atacado en Sinaloa se encuentra en estado 'grave'

Después de que dos diputados de Movimiento Ciudadano fueran atacados a balazos en Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que Sergio Torres se encuentra en estado “grave” y permanece en quirófano.

Además, el gobernador también informó que Elizabeth Montoya se encuentra "bien" y "fuera de peligro", aunque precisó que “necesita que le hagan una serie de operaciones”.

Rocha Moya también confirmó que el chofer que iba manejando durante el ataque “no tiene mayor problema” de salud.

El gobernador de Sinaloa aseguró que las autoridades ya se encuentran trabajando en el caso y además hizo énfasis en que ya se comunicó con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como con el presidente de MC, Dante Delgado, y su coordinador, Jorge Álvarez Máynez.

Del mismo modo, informó que la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Seguridad de Sinaloa se encuentran al pendiente del caso, con quienes también afirmó que ha estado en comunicación.

“Estamos en búsqueda de los agresores”, sentenció tras explicar que presuntamente uno de los escoltas de los diputados repelió el ataque e hirió a uno de los responsables.

Después de que se diera el ataque, el Gabinete de Seguridad de México comunicó que se unió a las investigaciones y que mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales para coadyudar con las indagatorias y contribuir a la detención de los hombres responsables del atentado.

Por último, añadió que las instituciones federales colaboran con el intercambio de información y análisis de videos de vigilancia para identificar la ruta de escape.

Hasta el momento, el único resultado de estas investigaciones ha sido el hallazgo de un vehículo blanco, el cual estaría relacionado con el ataque.

