México exigirá registro obligatorio de telefonía móvil desde 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que a partir del 9 de enero de 2026, ninguna línea podrá operar sin estar vinculada a una persona física o moral.

El organismo sostiene que el cambio responde a la necesidad de cerrar la puerta al anonimato, una condición que, según autoridades, facilita la comisión de diversos delitos.

Identificación obligatoria para seguir usando la línea

Con la nueva disposición, toda persona física deberá presentar una identificación oficial vigente, ya sea credencial de elector o pasaporte, además de su CURP.

Para las personas morales, el requisito será el RFC.

La CRT recalcó que la intención es “vincular cada línea con un responsable directo y evitar que se utilicen números sin registro para extorsiones, fraudes u otras actividades ilícitas”.

La información quedará en manos de las telefónicas

El organismo también aclaró que los datos recabados no serán administrados por el Gobierno, sino que permanecerán en resguardo de las compañías telefónicas, tal como ya ocurre con los servicios de pospago.

Las empresas, agregó la CRT, deberán garantizar la protección de la información conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Comentarios