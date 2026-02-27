Confirman intento de bloqueo en límites con Tamaulipas el domingo

El secretario de seguridad del Estado, Gerardo Escamilla, confirmó que el pasado domingo se registró un intento de bloqueo en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, específicamente en la carretera que conduce al municipio de Reynosa, Tamaulipas, tras los hechos violentos derivados de la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario detalló que tras los primeros reportes se activaron los protocolos correspondientes para evitar afectaciones mayores en la entidad.

“Tras los reportes iniciales de hechos de violencia en la carretera Reynosa, se activó la Operación Muralla y la vigilancia a través de la División Caminos. Se registró un intento de bloqueo en la autopista con dirección a esa ciudad, el cual fue desarticulado a los pocos minutos”, declaró Escamilla.

Con esta afirmación, el secretario explicó que las autoridades estatales actuaron de manera inmediata mediante la implementación de la Operación Muralla, estrategia enfocada en reforzar la seguridad en puntos carreteros y accesos al estado.

Precisó que la vigilancia se realizó tanto por tierra como por aire, con el apoyo de helicópteros que sobrevolaron la zona para ampliar el monitoreo y detectar cualquier otro punto de riesgo.

La intervención de la División Caminos permitió atender el intento de bloqueo en cuestión de minutos, evitando que se concretara o generara mayores afectaciones a la circulación vehicular.

Asimismo, señaló que tras el intento de bloqueo se desplegó una alerta general en toda la entidad, especialmente en las zonas de mayor concentración poblacional y tránsito.

“Ante los hechos se activó la alerta en todo Nuevo León en coordinación con autoridades federales, estatales, así como los municipios del Área Metropolitana, Valle de las Salinas y Región Citrícola. Se establecieron diversos filtros de seguridad importantes para tener presencia en todo Nuevo León, el resultado fue que tuvimos un saldo blanco, sin incidentes importantes”, puntualizó.

Escamilla añadió que a lo largo del mes el Operativo Muralla se activó en al menos siete ocasiones como parte de las medidas preventivas ante diversos eventos de riesgo en la región.

