Nuevo León

Piden no autorizar construcciones en zonas sujetas a protección

El diputado Glen Villarreal expuso el caso de los Humedales en Zuazua, que, aunque no están protegidos, al ser únicos en Nuevo León, se deben respetar

  • 23
  • Febrero
    2026

Para evitar más ecocidios como el de los Humedales de Zuazua, el diputado de Movimiento Ciudadano, Glen Villarreal, exhortó a los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey a no autorizar cualquier tipo de construcción o desmonte en zonas que puedan ser sujetas a protección ambiental.

Fue en el Pleno del Congreso Local que Villarreal hizo su posicionamiento y expuso estos humedales como ejemplo, que, aunque no están protegidos, al ser únicos en Nuevo León, se deben respetar y evitar su invasión.

“No se trata de oponernos al desarrollo, se trata de asegurar que el crecimiento sea responsable, legal y sostenible. Primero deben estar los permisos completos, después la construcción.

“Cuando falta un dictamen ambiental, el riesgo no es solo administrativo, es un riesgo para el patrimonio natural de todas y todos”, dijo el diputado.

El exhorto pide que no se autoricen desmontes, licencias de construcción en terrenos arbolados, cerros, laderas, humedales, áreas naturales protegidas, terrenos forestales, zonas de preservación ecológica, zonas no urbanizables o zonas sujetas a protección o restricción ambiental conforme a la legislación vigente y a los planes y programas de desarrollo urbano, sin que se encuentre debidamente acreditado el cumplimiento integral de las autorizaciones ambientales, forestales y de impacto ambiental exigidas por la legislación estatal y federal, el cual fue aprobado por los diputados.

Fue en enero que El Horizonte dio a conocer el ecocidio que sucedió en la calle de Santa Elena por un desmonte para ampliar desarrollos inmobiliarios, pues en la zona se está mutilando el arroyo que une a este sistema lagunario que está compuesto por cuatro cuerpos de agua.


