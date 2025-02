Congreso de Nuevo León reconoce a ídolos del rock regio

Por ser una parte de la historia y la cultura de Nuevo León, bandas de la conocida “Avanzada Regia” fueron reconocidas en el Congreso del Estado para que sigan aportando a la música e inspirando no solo a los regios, sino a todo el mundo.

Invitados por la diputada del PAN, Claudia Caballero, tanto Zurdok, como el Gran Silencio, Genitallica, Jumbo, La Flor de Lingo y Kinky recibieron un reconocimiento por parte de la actual legislatura, pues a través de su música han sabido representar a Nuevo León a nivel internacional.

"Hace 30 años se funda este movimiento, se hace famoso no solo en Monterrey y en Nuevo León, si no en todo el país y en todo el mundo y lo importante es reconocer a la música y que no se pierda la historia de la cultura de Nuevo León".

"Estos chavos y sus ganas de tocar y abrirle las puertas del mundo a la música de Nuevo León y lo lograron, dijo Claudia Caballero".

Tras la sesión solemne, las bandas e invitados especiales asistieron a una convivencia en el salón bicentenario, donde el gerente editorial de El Horizonte y TV Azteca Noreste, Luis Padua, dirigió un mensaje.

Flip Tamez, de Jumbo, dijo que nunca se hubiera imaginado que su labor artística llegaría a ser reconocida por los diputados.

"Muy honrado por recibir un premio y por ser parte de una carrera musical, por donde Jumbo ha estado estos 28 años, vamos siempre sintiéndonos muy orgullosos por ser parte de una generación que rompió muchos paradigmas en la capital industrial del país".

“De pronto nosotros no dimensionamos cómo puedes con la música tocar tan profundamente el corazón de un estado y de pronto cuando nos escogen para cerrar la feria de Tigres acabe siendo parte de la cultura de nuestro estado”, señaló.

Carlos de la Fuente, líder de los diputados panistas, señaló en una entrevista con Padua, que los integrantes de la "Avanzada Regia" han contribuido a la grandeza del estado.

“Yo creo que todos los regios han hecho algo para construir este gran estado y obviamente este movimiento de la Avanzada Regia esencial en la capital del rock regiomontano cuando fuimos a invadir la Ciudad de México con los grupos regios y eso fue un gran movimiento y por eso lo estamos celebrando en el Congreso y estamos dándole el reconocimiento a todos y cada uno de los grandes artistas que nos han representado y nos siguen representando ya no nadamás en México sino en el mundo”, expresó.





