Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
flores_31883ca3bb
Nuevo León

NL cierra 2025 como líder en indicadores clave: Miguel Flores

El Gobierno de Nuevo León destacó avances en empleo, seguridad, salud y educación, posicionando al estado como líder nacional durante 2025

  • 27
  • Diciembre
    2025

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que el trabajo constante, la planeación estratégica y la toma de decisiones oportunas permitieron que Nuevo León se consolidara durante 2025 como primer lugar nacional en diversos indicadores clave.

“Hoy Nuevo León es primer lugar en empleo, inversión extranjera, ingreso familiar y reducción de pobreza extrema. Nada de esto es casualidad”, afirmó el funcionario al hacer un balance de cierre de año.

Avances en empleo e inversión

Flores Serna destacó que la entidad se mantiene a la cabeza en generación de empleo y atracción de inversión extranjera, resultado de no detener proyectos estratégicos y de mantener un entorno favorable para el crecimiento económico.

Estos logros, añadió, se reflejan directamente en una mejora del ingreso familiar y en la disminución de la pobreza extrema en el estado.

Seguridad con resultados sostenidos

En materia de seguridad, el secretario resaltó la reducción constante de homicidios y delitos de alto impacto, así como el fortalecimiento de Fuerza Civil, corporación que calificó como la policía estatal más confiable y efectiva del país.

miguell.jfif

Indicó que la estrategia de seguridad ha permitido recuperar la confianza ciudadana y mejorar las condiciones de paz en distintas regiones.

Salud y educación, prioridades del gobierno

En el rubro de salud, subrayó la ampliación de coberturas médicas gratuitas, la atención prioritaria a enfermedades como el cáncer infantil y de mama, y el fortalecimiento de la red de hospitales públicos en todo Nuevo León.

En educación, resaltó la disminución del rezago educativo mediante el regreso de las escuelas de tiempo completo, la ampliación de programas de becas y el impulso a la educación dual, alineada a las necesidades del sector productivo.

Infraestructura y movilidad

Flores Serna también destacó los proyectos de movilidad e infraestructura que marcan el rumbo del desarrollo estatal, como la construcción de nuevas líneas del Metro, carreteras estratégicas y la reestructuración integral del transporte público.

miguel floress.jpg

Finalmente, aseguró que los resultados de 2025 reflejan el compromiso de la administración por dejar un legado sólido para las nuevas generaciones.

“El cierre de año confirma algo muy claro: cuando hay rumbo, trabajo y decisiones firmes, los resultados llegan. Nuevo León está creciendo y no se va a detener”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_28_at_6_17_39_PM_90937f138a
Denuncian robo millonario en joyería del Centro de Monterrey
INFO_7_UNA_FOTO_20_d54e1415f3
Otorgan más de 19,500 servicios para migrantes en Nuevo León
Nuevo_Leon_cierra_2025_con_baja_de_53_en_homicidios_y_robo_27_b0409fcf30
Nuevo León cerrará 2025 con descenso en homicidios y robo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_28_at_6_17_39_PM_90937f138a
Denuncian robo millonario en joyería del Centro de Monterrey
AP_25363057325507_2aaecba336
China lanza ejercicios militares alrededor de Taiwán
Whats_App_Image_2025_12_28_at_5_06_31_PM_8140149620
Exigen frenar relleno ilegal de lagunas en Altamira
publicidad

Más Vistas

G9_L_Pum_Xo_AA_6cy_H_c7854e1dc8
Choque de autobús y tráiler en Tamaulipas deja dos muertos
G9_Hd_i_KWMA_Ab7dc_3d329155d0
José Urquidy refuerza a Leones del Escogido en LIDOM
Corte_de_luz_archivo_3ed15e48cd
Advierte CFE por cortes de luz en San Pedro y Santa Catarina
publicidad
×