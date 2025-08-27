Será prioridad sacar Presupuesto 2026: Miguel Flores

Tras el nombramiento de Sandra Pámanes como coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, afirmó que tendrá estrecha comunicación con ella y con el resto de los coordinadores para sacar temas urgentes para el estado.

Entre estos enumeró el Presupuesto 2026 que se discutirá en los siguientes meses y con el cual se garantiza la ejecución de obras clave como las líneas del Metro y las carreteras Interserrana.

También, dijo Flores, son prioritarias reformas en materia de seguridad como el castigo al “halconeo” y a quienes intencionalmente provocan incendios.

“Vamos a estar dialogando con las diferentes bancadas, dialogando con quien asuma la presidencia en el Congreso para poder establecer este diálogo y coordinándonos para poder sacar adelante el Presupuesto, como también hay algunos temas pendientes.

“Hay un rezago de varias iniciativas; desde el gobierno del estado nos interesa mucho que salgan unas iniciativas como lo es el tema de tipificar como delito el tema de halconeo, los incendios provocados y algunas otras que están, entiendo, trabajando en comisiones”, indicó.

Flores Serna acudió el pasado martes al evento donde Pámanes fue designada coordinadora de la bancada de MC, cargo que él ocupaba anteriormente.

“Me da mucho gusto que la diputada Sandra Pámanes sea la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, vamos a estar en coordinación con ella, tanto así como con los demás coordinadores de las diferentes fuerzas políticas del Congreso del Estado, y como siempre, la mayor disposición de que haya diálogo”, indicó.

Flores Serna dijo que es “probable” que él e incluso el gobernador, Samuel García, acudan a la sesión del Congreso local del 1 de septiembre en la cual se inaugurará el segundo año de ejercicio constitucional del la actual legislatura.

“Es probable que un servidor esté ahí, como también puede ser que esté el gobernador”, indicó.

El Secretario de Gobierno abundó que en el siguiente presupuesto quieren asegurar el presupuesto para obras en marcha y dijo que habrá otras nuevas que son complementarias a las de gran calado.

“Hay algunas obras que están en proceso, que todavía les falta para que se acaben, pero también vienen algunas otras obras complementarias, recordemos que tenemos un Mundial en puerta, esperamos que venga muchísima gente, esperamos que venga más inversión extranjera, esperamos que venga muchísimo turismo, que va derramar economía en nuestra metrópoli.

“Entonces, es importante también adecuar a algunos temas pendientes, algunas obras, algunas calles, pero todo esto va a ser para el bien del estado, de la ciudadanía y de tener un evento digno para el estado de Nuevo León”, señaló.

