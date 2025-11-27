Cerrar X
Nuevo León

Pide Samuel junto a Sheinbaum que le aprueben presupuesto

Durante la mañanera y a un lado de la presidenta, el gobernador de Nuevo León solicitó al Congreso del Estado que le aprueben el presupuesto para el 2026

  • 27
  • Noviembre
    2025

Durante la mañanera y a un lado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nuevo León solicitó al Congreso del Estado que le aprueben el presupuesto para el 2026.

Este jueves, el gobernador acudió a la rueda de prensa diaria de la presidenta para anunciar las obras planeadas para el Mundial 2026 y aprovechó el espacio para hacerle la solicitud directa al Congreso local.

"Agradecerle el apoyo; en el caso de Nuevo León nos va a ayudar mucho porque sería para camiones hechos en Nuevo León.

"Y aprovecho para pedirle al Congreso local de Nuevo León que nos ayude con el presupuesto, porque gran parte de la obra depende del presupuesto 2026", dijo el gobernador Samuel García.

Fue el pasado jueves 20 de noviembre que el gobernador entregó el presupuesto; sin embargo, en el Congreso el presupuesto aún sigue en análisis y la comisión correspondiente no ha convocado a sesión para comenzar con las discusiones del mismo.


