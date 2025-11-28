Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T111027_520_ef2eac289e
Nuevo León

Consideran incidentes en carretera a Reynosa como hechos aislados

Autoridades afirmaron que se colabora con la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia y asegurar el paso de los automovilistas

  • 28
  • Noviembre
    2025

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, declaró que los recientes episodios violentos registrados en la autopista hacia Reynosa son incidentes aislados, descartando por ahora vínculos con algún operativo mayor de inseguridad.

El primero de los incidentes consistió en el robo de un vehículo asignado al personal de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, ocurrido en el kilómetro 30 de la autopista a Reynosa, a la altura de Peña Blanca, en el municipio de General Bravo, Nuevo León. 

Las víctimas se encuentran bajo resguardo, en contacto con autoridades, y no se reportan personas lesionadas ni heridas.

En un segundo hecho, se registró una balacera acompañado del hallazgo de un vehículo con impactos de bala en el kilómetro 53 de la misma vía. 

Según Escamilla Vargas, se colabora con la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia y asegurar el paso de los automovilistas.

Dr. Coss: agresión armada contra autoridades

Adicionalmente, en el municipio de Dr. Coss, Nuevo León se reportó una agresión por parte de personas armadas contra autoridades locales. Como saldo, un presunto agresor fue abatido y se decomisaron armas de fuego.

El secretario de Seguridad Gerardo Escamilla Vargas insistió en que las carreteras operan con normalidad y que la situación está controlada para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Según las versiones oficiales, los hechos no representan una amenaza generalizada, sino incidentes aislados que se atienden de forma puntual.

Las autoridades de Nuevo León invitaron a la población a circular por la Carretera Gloria- Colombia oara garantizar la seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T121741_875_159f60dbd3
Gobierno refuerza seguridad en carreteras con transportistas
srths_318af8f3d5
Ataque armado en bar de Tula deja siete muertos y 10 heridos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T151056_042_66be817f0c
La 'Pandilla' no pierde ante las 'Águilas' en cuartos de final
INFO_7_UNA_FOTO_89_f81fef6685
Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago
INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×