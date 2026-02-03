Frenan nuevos parquímetros; modernizarán los 8,000 existentes

En respuesta a la inquietud ciudadana y para evitar confusiones entre los vecinos, el municipio de Monterrey anunció que no se instalará ni un solo parquímetro nuevo en la ciudad.

La medida, dictada por el alcalde Adrián de la Garza, deja sin efecto la ampliación que se tenía proyectada en diversos sectores con la instalación de 300 nuevos parquímetros.

El secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, explicó que el proceso de modernización se limitará exclusivamente a los 8 mil cajones que ya operan actualmente, descartando la expansión hacia zonas como el Barrio de la Luz, la colonia Obrera o el Distrito Tec.

“No se va a colocar un solo nuevo parquímetro en el municipio de Monterrey, en ninguno de los sectores de la ciudad, ni en el Barrio de la Luz, ni en la colonia Obrera, ni en el Distrito Tec, ni en ninguna de esas zonas”, indicó Garza.

“Solamente los parquímetros que están instalados se están modificando con esta nueva tecnología, Los 300 espacios nuevos que se había iniciado con su señalización y su delimitación por instrucciones precisas del licenciado Adrián de la Garza en este momento se inició el retiro de los tótems o de cancelar el rayado de delimitación de cajones”.

Garza Villarreal reconoció que la determinación se tomó tras detectar una fuerte preocupación entre los residentes, motivada en parte por el desconocimiento de las reglas de operación y, según señaló, por intereses políticos que desinformaron a la comunidad.

El funcionario aclaró que los vecinos que viven frente a un parquímetro están exentos de pago, pero para garantizar la tranquilidad de la población, se optó por cancelar definitivamente los nuevos puntos de cobro.

Aunque no habrá nuevos espacios, el sistema actual sigue migrando hacia una plataforma digital más eficiente.

Actualmente, informaron que la aplicación móvil Kigo cuenta con 330 mil usuarios registrados.

De acuerdo con las autoridades municipales, se estima que el 60% de los usuarios no son residentes de Monterrey, sino personas que utilizan la vía pública por lapsos cortos durante el día.

Con esta decisión, aseguraron, el municipio busca equilibrar la necesidad de ordenar el espacio público con el respeto a la tranquilidad de los sectores habitacionales.

Comentarios