FENNAM investiga sustracción y presunta agresión a menor

La Guardia de Género resguardó al niño en casa hogar; Fiscalía evalúa custodia y denuncia de violencia familiar y abuso, con peritajes multidisciplinarios

  • 03
  • Febrero
    2026

El padre de familia, Ernesto Flores Yáñez, ha denunciado la sustracción de su hijo menor de 8 años, así como posibles casos de agresión sexual y violencia familiar. La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Contra las Mujeres en Razón de Género (FENNAM), liderada por Mireya Maldonado Villegas, está investigando los hechos denunciados por el señor Flores Yáñez.

Desarrollo del Caso:

  • La denuncia inicial fue presentada por la expareja de Flores Yáñez, quien lo acusó de diversos delitos.
  • Posteriormente, Flores Yáñez también presentó cargos en contra de la señora, alegando que ella estaba causando daño al niño, además de ya vivir con su nueva pareja quien a su vez le ha ocasionado daño físico al menor
  • Ambos padres están en un conflicto de intereses sobre la custodia del menor.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 5.14.13 PM.jpeg

Intervención de autoridades:

  • La FENNAM ha intervenido debido a la vulnerabilidad del niño. La Guardia Estatal de Género fue la primera en responder a la situación.
  • Se implementaron medidas de protección, incluyendo el resguardo del niño en la Casa Hogar del Niño del Sistema DIF Tamaulipas.
  • Prioridades de la investigación:
  • La FENNAM enfatiza que su prioridad es salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional del menor.
  • Se están evaluando las condiciones en las que el niño debe vivir, considerando su bienestar y la intervención de profesionales en psicología, medicina y trabajo social.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 5.14.12 PM.jpeg

Declaraciones de la fiscal:

  • La fiscal ha negado la existencia de omisiones o irregularidades en la investigación, asegurando que se han integrado adecuadamente las carpetas de investigación y se ha atendido a ambos padres de manera personal.
  • Se están valorando todas las denuncias para tomar decisiones jurídicas que prioricen el bienestar del menor.

Situación actual:

El padre de familia, Ernesto Flores Yáñez, busca la custodia de su hijo y exige una resolución de las autoridades sobre los delitos denunciados, incluyendo sustracción, retención de menores, agresión sexual y violencia familiar.


×