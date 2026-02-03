FENNAM investiga sustracción y presunta agresión a menor

El padre de familia, Ernesto Flores Yáñez, ha denunciado la sustracción de su hijo menor de 8 años, así como posibles casos de agresión sexual y violencia familiar. La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Contra las Mujeres en Razón de Género (FENNAM), liderada por Mireya Maldonado Villegas, está investigando los hechos denunciados por el señor Flores Yáñez.

Desarrollo del Caso:

La denuncia inicial fue presentada por la expareja de Flores Yáñez, quien lo acusó de diversos delitos.

Posteriormente, Flores Yáñez también presentó cargos en contra de la señora, alegando que ella estaba causando daño al niño, además de ya vivir con su nueva pareja quien a su vez le ha ocasionado daño físico al menor

Ambos padres están en un conflicto de intereses sobre la custodia del menor.

Intervención de autoridades:

La FENNAM ha intervenido debido a la vulnerabilidad del niño. La Guardia Estatal de Género fue la primera en responder a la situación.

Se implementaron medidas de protección, incluyendo el resguardo del niño en la Casa Hogar del Niño del Sistema DIF Tamaulipas.

Prioridades de la investigación:

La FENNAM enfatiza que su prioridad es salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional del menor.

Se están evaluando las condiciones en las que el niño debe vivir, considerando su bienestar y la intervención de profesionales en psicología, medicina y trabajo social.

Declaraciones de la fiscal:

La fiscal ha negado la existencia de omisiones o irregularidades en la investigación, asegurando que se han integrado adecuadamente las carpetas de investigación y se ha atendido a ambos padres de manera personal.

Se están valorando todas las denuncias para tomar decisiones jurídicas que prioricen el bienestar del menor.

Situación actual:

El padre de familia, Ernesto Flores Yáñez, busca la custodia de su hijo y exige una resolución de las autoridades sobre los delitos denunciados, incluyendo sustracción, retención de menores, agresión sexual y violencia familiar.

Comentarios