Consolida IVNL patrimonio de 332 familias en Carmen y Escobedo

El Instituto de la Vivienda de Nuevo León realizó este miércoles, la entrega de 332 escrituras a ciudadanos de los municipios de El Carmen y General Escobedo, como parte de su compromiso por brindar certeza jurídica y fortalecer el patrimonio de las familias.

Durante el evento, el director Eugenio Montiel Amoroso, señaló que estas acciones forman parte de la política estatal impulsada por gobernador Samuel García, oruentada a que las familias de la entidad cuentan con una vivienda adecuada.

“En Nuevo León entendemos que el acceso a una vivienda adecuada no es un privilegio, sino un derecho reconocido en nuestra Constitución. Por ello trabajamos para que más familias consoliden su patrimonio con certeza jurídica y cuenten con estabilidad y seguridad para construir su futuro”, expresó Montiel Amoroso.

Entre las colonias beneficiadas se encuentran Nuevo León Estado de Progreso, Alianza Real Barrio, Quintana Roo y El Mirador, en el municipio de El Carmen; así como Pedregal del Topo Chico, Santa Lucía, La Unidad, Lomas de Aztlán y Jardines de San Martín en Escobedo.

Impulsan miles de acciones en El Carmen y Escobedo

Así mismo, el director informó que en lo que va del sexenio, se ha impulsado más de mil acciones en El Carmen y más de 4 mil 500 en General Escobedo, incluido asignaciones, traspasos, regularización de asentamientos, mejoramientos de vivienda y entrega de escrituras.

El alcalde Gerardo de la Maza mencionó que la certeza jurídica es un "beneficio directo".

“Quiero agradecer al Instituto de la Vivienda y a Fomerrey por darle esta certeza jurídica a nuestra población, porque es un beneficio directo, concreto. Con el que ustedes van a estar tranquilos y sus beneficiarios”.

