Nuevo León

Miguel Flores rechaza presupuesto que no beneficie al estado

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, advirtió que no aceptarán un Paquete Fiscal que no priorice a Nuevo León

Con las negociaciones del presupuesto en curso en el Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, advirtió que no aceptarán un presupuesto que no beneficie a Nuevo León. 

En entrevista para el Horizonte, el funcionario indicó que con o sin presupuesto las obras en el estado van a avanzar y se van a terminar, pero dijo que todavía pueden seguir negociando para haya un Paquete Fiscal acorde a lo que necesita el estado. 

“Nosotros nunca vamos a dejar que se haga algo que no beneficie al estado de Nuevo León, nosotros claro que vamos a sacar adelante cualquier propuesta, siempre y cuando le beneficie y se ponga por delante a la gente de Nuevo León”, dijo Miguel Flores. 

Al cuestionarlo sobre si impugnarían el presupuesto en dado caso que se apruebe por mayoría en el Congreso, indicó que analizarán primero si la propuesta sirve o no para la entidad. 

“Aquí lo importante no es si nos llena el ojo o no (a nosotros), lo importante es que le sirva al estado de Nuevo León”, agregó Flores. 

También dio un guiño a la petición que hizo la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde para que sus diputados aprueben un presupuesto, a lo cual dijo que no hay que politizar el tema y menor por personas que no pertenecen a la entidad. 

“Nosotros no estamos cerrados, estamos abiertos a cualquier propuesta, tenemos que tomar en cuenta ideas que viven aquí, que saben lo que necesita el estado, no podemos meter al presupuesto temas que ni siquiera le benefician al estado. 

“Entonces, creo que sí debemos enfocarnos en los temas prioritarios de Nuevo León para tener un presupuesto que se adapte al estado”, dijo Miguel Flores.


