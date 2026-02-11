Podcast
Nuevo León

Inaugura Mariana Rodríguez red de lactarios en Aeropuerto

Con la integración de estos espacios, el Aeropuerto de Monterrey se convierte en un punto estratégico para las madres viajeras.

  • 11
  • Febrero
    2026

En un esfuerzo por dignificar la maternidad en espacios de alto tránsito, Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, encabezó la inauguración de cinco nuevos lactarios en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Nuevo León suma 126 espacios de la red “Alimentar con Amor”

Bajo la premisa de que "el progreso también se mide en cuidados", se informó que la entidad alcanzó un total de 126 espacios de la red “Alimentar con Amor” distribuidos en todo el estado.

Acompañada por el gobernador Samuel García Sepúlveda, Rodríguez compartió una reflexión personal sobre los retos de la lactancia, señalando que este proceso suele verse afectado por la presión social.

“Las mamás no necesitamos juicios, necesitamos respeto”, expresó Rodríguez.

Un espacio estratégico para madres viajeras rumbo al Mundial 2026

Con la integración de estos espacios (dos en cada terminal), el Aeropuerto de Monterrey se convierte en un punto estratégico para las madres viajeras.

“El progreso no solo se mide en vuelos o rutas, también se mide en cuidado y en dignidad”, afirmó Mariana, al señalar que, rumbo al Mundial 2026, el estado quiere recibir a todas las mujeres con sus bebés con un mensaje claro: aquí su maternidad tiene un lugar.

Módulos equipados y respaldo del sector salud

Los módulos están completamente equipados y climatizados, ofreciendo un entorno seguro para la extracción de leche materna o la alimentación de lactantes.

Por su parte, el gobernador calificó esta red como una política pública inédita en México.

Reconoció que, desde su perspectiva como padre, ha dimensionado la importancia de estos espacios que antes eran ignorados.

WhatsApp Image 2026-02-11 at 4.07.47 PM.jpeg

“Difícilmente un hombre va a comprender lo importante que es un lactario”, indicó Samuel García.

La Secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, destacó el impacto médico de la iniciativa, comparando los beneficios de la leche materna con los de una vacuna universal capaz de prevenir un millón de muertes infantiles al año a nivel global.

El evento contó con la presencia de Ricardo Dueñas, Director General de OMA, así como autoridades estatales y representantes del sector salud.


