Seahawks llegan a casa y celebran triunfo con desfile en Seattle

Los Seahawks conquistaron su segundo Super Bowl tras derrotar 29-13 a Nueva Inglaterra y celebraron con un multitudinario desfile en Seattle

Los Seattle Seahawks regresaron a casa como campeones del Super Bowl LX, luego de imponerse 29-13 a los New England Patriots el pasado 8 de febrero en Santa Clara, California.

Tres días después, la ciudad vivió una jornada histórica con un desfile multitudinario y una ceremonia oficial en el Lumen Field para presentar el trofeo Vince Lombardi ante su afición.

Miles, e incluso hasta un millón, según estimaciones oficiales, abarrotaron las calles en un recorrido de dos millas que tuvo que ampliarse ante la alta asistencia.

Banderas, fuegos artificiales y cánticos acompañaron la celebración, en la que los llamados “12s” demostraron por qué son considerados una de las aficiones más apasionadas de la NFL.

Ernest Jones IV enciende la celebración

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó el linebacker Ernest Jones IV, líder de la defensa conocida como el “Dark Side”. Con cerveza en mano durante la ceremonia matutina, elogió con intensidad a sus compañeros:

“No solo tenemos la mejor defensa del mundo, tenemos el mejor equipo del mundo”, expresó ante la multitud.

El gerente general John Schneider también destacó el trabajo del entrenador Mike Macdonald y brindó en honor al fallecido propietario Paul Allen, reconociendo el liderazgo actual de Jody Allen al frente de la organización.

Darnold y Smith-Njigba, protagonistas del campeonato

El quarterback Sam Darnold, quien silenció críticas tras una racha final de diez victorias consecutivas, agradeció el respaldo del equipo y la afición.

Durante la temporada regular, guio a Seattle a 14 triunfos y fue pieza clave para que Jaxon Smith-Njigba estableciera récords de franquicia con 1,793 yardas y 119 recepciones, cifras que lo llevaron a ser nombrado Jugador Ofensivo del Año por la AP.

“Somos los mejores del mundo”, reiteró Smith-Njigba, dedicando el título a la afición.

Un campeonato que marca época

El triunfo representa el segundo Super Bowl en los 50 años de historia de la franquicia, tras el primero conseguido en 2014.

En una ciudad donde los campeonatos han sido escasos, con antecedentes como el título de los SuperSonics en 1979 y los logros del Seattle Storm en la WNBA, la victoria de los Seahawks desató una celebración que quedará en la memoria colectiva.

Seattle volvió a lo más alto del fútbol americano y lo celebró como solo una ciudad campeona sabe hacerlo.


