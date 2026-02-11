Podcast
Coahuila

Arranca regularización de viviendas en Lomas de Zapalinamé

Las viviendas que serán regularizadas se ubican en esta zona de la ciudad y, hasta ahora, sus habitantes han enfrentado condiciones precarias

  • 11
  • Febrero
    2026

El proceso de regularización de viviendas en la colonia Lomas de Zapalinamé, al oriente de la ciudad, arrancó esta semana de manera formal y beneficiará a más de 100 familias que, durante al menos 15 años, han vivido sin certeza jurídica ni acceso pleno a servicios básicos.

Coordinan acciones entre asociación y municipio

El inicio de los trabajos fue encabezado por Antonio Trejo Rodríguez, presidente de la Asociación Revolucionaria de Coahuila A.C., en coordinación con autoridades municipales, entre ellas Mayela Hernández, titular de la Tenencia de la Tierra de Saltillo.

Falta de drenaje generó gastos constantes

Las viviendas que serán regularizadas se ubican en esta zona de la ciudad y, hasta ahora, sus habitantes han enfrentado condiciones precarias, particularmente por la falta de drenaje sanitario.

De acuerdo con los datos expuestos durante el arranque del programa, algunas familias destinaban hasta dos mil pesos mensuales para el desazolve de fosas sépticas, ante la imposibilidad de contar con infraestructura formal.

Certeza legal permitirá gestionar servicios básicos

Con la regularización de los predios, las familias podrán avanzar en la obtención de certeza legal sobre su patrimonio, así como gestionar de manera formal el acceso a servicios básicos como agua potable y drenaje, lo que representa una mejora sustancial en sus condiciones de vida.

Atienden problemática social de larga data

Durante el arranque del proceso se destacó que este esquema busca atender una problemática social de larga data, mediante la coordinación entre organizaciones civiles y el gobierno municipal, con el objetivo de ofrecer soluciones legales y técnicas a asentamientos que durante años permanecieron en condición irregular.

Las autoridades informaron que los trabajos continuarán de manera gradual hasta completar la regularización de todas las viviendas contempladas en esta primera etapa.


