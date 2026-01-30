Se fractura la 4T en Coahuila: Morena y PT van sin el PVEM

La coalición de la Cuarta Transformación en Coahuila sufrió un quiebre, luego de que Morena y el Partido del Trabajo decidieran sellar una alianza electoral sin el Partido Verde, marcando una reconfiguración del bloque político rumbo a las elecciones de 2026.

El convenio fue firmado ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en un acto encabezado por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el líder nacional del PT, Alberto Anaya, quienes coincidieron en que la alianza representa una oportunidad real para lograr un cambio político en una entidad históricamente gobernada por el PRI.

Alberto Anaya señaló que la coalición busca concretar la alternancia en Coahuila, al considerar que el estado necesita una nueva etapa. “Ya es hora de que las cosas cambien”, expresó, al subrayar que la unidad entre ambas fuerzas será clave para disputar los espacios legislativos.

Por su parte, Luisa María Alcalde afirmó que el proyecto responde al hartazgo social y que existe un ánimo de transformación entre la ciudadanía. Aseguró que Morena y el PT cuentan con perfiles competitivos y con estructura territorial suficiente para avanzar en las urnas.

Ambos dirigentes destacaron que la coalición postulará a los aspirantes mejor posicionados, priorizando liderazgos locales con arraigo social.

El registro fue recibido por el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, y el secretario ejecutivo del Consejo General, Gerardo Blanco Guerra, quienes dieron trámite formal al acuerdo.

Tras el acto protocolario, militantes y simpatizantes de ambos partidos realizaron un mitin a las afueras del instituto, donde exhortaron a las autoridades electorales a garantizar un proceso transparente y vigilado.

Morena y el PT reiteraron su compromiso de mantener una estrategia conjunta de cara al proceso electoral de 2026, con el objetivo de romper el control del oficialismo y reconfigurar el mapa político del estado.

