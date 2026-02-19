Podcast
Coahuila

Piden familiares de mineros agilizar rescate en Pasta de Conchos

Familiares de los 65 mineros fallecidos solicitaron que el proceso de rescate sea mecanizado y operado con tecnología autónoma

  • 19
  • Febrero
    2026

A 20 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, familiares de los 65 mineros fallecidos solicitaron que el proceso de rescate sea mecanizado y operado con tecnología autónoma, con el fin de acelerar la recuperación de restos y disminuir los riesgos para el personal que actualmente trabaja en las labores subterráneas.

Guillermo Elías Iglesias López, ingeniero minero e hijo de uno de los trabajadores fallecidos, planteó que el rescate podría avanzar de manera más rápida, segura y precisa mediante el uso de equipos gobernados por sistemas computarizados o autónomos, similares a los que ya existen en la industria minera moderna.

Señaló que esto implicaría una inversión que debería ser evaluada por la Comisión Federal de Electricidad dentro de su presupuesto, pero que permitiría reducir la exposición de los trabajadores a condiciones de alto riesgo en el interior de la mina.

Indicó que, tras varios meses de trabajos, se logró un avance cercano al 50 por ciento en uno de los frentes de recuperación, aunque advirtió que el paso del tiempo y la edad de los familiares hacen urgente agilizar el proceso.

Subrayó que muchos padres y madres de los mineros ya han fallecido sin ver concluido el rescate, por lo que insistió en la necesidad de acelerar las labores.

El también perito minero explicó que la mecanización podría incluir la apertura de galerías alternas y el ingreso por conductos aledaños, así como la integración de escuadrones de rescate especializados que actúen bajo protocolos técnicos estrictos.

Consideró que esta medida no solo aceleraría la recuperación de los restos, sino que también permitiría fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras emergencias en la región carbonífera.

Iglesias López sostuvo que los hallazgos realizados hasta ahora confirman la presencia de restos en el interior de la mina, lo que —dijo— refuerza la necesidad de continuar con el rescate hasta concluirlo.

Además, señaló que la recuperación de los cuerpos es fundamental para el proceso de justicia, al aportar elementos que permitan esclarecer las condiciones en las que ocurrió la explosión en 2006.

Los familiares reiteraron que el objetivo inmediato es acelerar las labores con métodos más seguros y tecnificados, al tiempo que insistieron en que la tragedia debe servir para fortalecer las normas de seguridad en las minas y evitar que un accidente de esta magnitud vuelva a repetirse en Coahuila.


