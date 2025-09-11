Crecerán casi 9% recursos federales para Nuevo León

Nuevo León llega a la discusión del Presupuesto 2026 con buenas expectativas, pues del total del gasto que la Federación proyecta asignar y gastar directamente en todas las entidades del país, la tajada para el estado se incrementa en 8.57 por ciento.

Y es que en este 2025, Nuevo León recibió $219,675 millones de pesos, mientras que para este año el gobierno federal estima sumar $18,826 millones de pesos, dando como resultado la cifra de $238,501 millones de pesos.

Este aumento es muy similar al que se proyecta en conjunto para todo el país: el gasto federal total pasa de $6 billones 527,631.5 millones de pesos a $7 billones 094,708.8 millones de pesos, lo que es un aumento de 8.69 por ciento.

El aumento que registrará el gasto federal total provendrá, según ha dicho la administración de Claudia Sheinbaum, de un mejor control en las aduanas y los puertos, donde se estarán cobrando más impuestos y aranceles, además de poner más controles a las importaciones de gasolina, con un mayor combate a lo que ha sido llamado el “huachicol fiscal”.

Así, con su tajada presupuestal, Nuevo León se colocó en el número 15 de los 32 estados que tendrán un alza en el dinero que aporta la federación; los primeros dos lugares se los llevó Querétaro con 18.53% y Quintana Roo con 18.02 por ciento.

Dentro de este presupuesto también se contempla una inversión de $1,014 millones de pesos en obras del sector salud en Nuevo León, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Y es que en el desglose de gastos en proyectos de inversión con asignación se integra una cifra para obras como la Unidad de Medicina Familiar en Escobedo con una inversión de $138 millones de pesos, así como otra en Salinas Victoria y un hospital regional en Santa Catarina valuado en más de $636 millones. Por su parte, el Issste destinará $48 millones a la ampliación del Hospital Constitución.

Entre los proyectos estratégicos para la entidad destaca el llamado Tren del Norte, que conectará Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo a lo largo de 363 kilómetros, con paradas en Santa Catarina, Monterrey Centro y Monterrey Norte (Escobedo). Para este proyecto ferroviario se proyecta la asignación de $14,386 millones de pesos.

Finalmente, Petróleos Mexicanos destinará recursos a la refinería de Cadereyta para sustituir equipos obsoletos y dar mantenimiento a las instalaciones como parte del plan 2024-2028, con el objetivo de mejorar procesos y reducir emisiones contaminantes.

El Horizonte dio a conocer este miércoles que el Ramo 33 registra un incremento del 6.3 por ciento respecto al presupuesto 2025, lo que confirma una tendencia al alza en la asignación federal.

Reparto a detalle

El PPEF para 2026 contempla una bolsa significativa de recursos para Nuevo León, con aumentos en el Ramo 33 y una serie de proyectos de inversión en infraestructura, salud y energía que buscan responder a las demandas del estado.

De acuerdo con el documento publicado por la Secretaría de Hacienda, se estima que más de $36,000 millones de pesos se repartan entre los principales fondos federales.

La mayor parte se concentraría en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), con $21,342 millones 705,000 pesos; seguido por el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con $3,716 millones, y el Fondo de Infraestructura Social (FAIS), con poco más de $1,566 millones de pesos.

Otros fondos incluidos en el paquete son el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun), que recibiría $6,371 millones; el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con $509 millones.

También el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con $349 millones; y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), con poco más de $2,143 millones de pesos.

También se plantean apoyos en rubros como la administración del agua potable de hasta $76 millones de pesos y el sector hidroagrícola de $20 millones.

El PPEF aún deberá ser analizado, discutido y, en su caso, modificado por los diputados federales antes de su aprobación definitiva, que debe ocurrir a más tardar el 15 de noviembre.

Una vez aprobado, el gobierno estatal y el Congreso local tendrán que establecer mesas de trabajo para definir el destino final de los recursos.

Con estas propuestas, el proyecto federal busca fortalecer la infraestructura educativa, de salud y de transporte en Nuevo León, aunque la asignación final dependerá de las negociaciones en el Congreso de la Unión.

Ramo 33 en números

Total estimado del Ramo 33: $36,000 millones de pesos

Educación

FONE (Nómina educativa): $21,342 millones

FAETA (Educación tecnológica y adultos): $349 millones

FAM (Infraestructura educativa): $509 millones

Salud

FASSA (Servicios de salud): $3,716 millones

Desarrollo social e infraestructura

FAIS (Infraestructura social): $1,566 millones

Fortamun (Fortalecimiento municipal): $6,371 millones

FAFEF (Fortalecimiento estatal): $2,143 millones

Otros rubros

Agua potable: hasta $76 millones

Sector hidroagrícola: $20 millones

