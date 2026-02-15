Permanecerá fuerza 'pequeña' del ICE en Minnesota: Zar fronterizo

Tom Homan, zar fronterizo de Estados Unidos, afirmó que una fuerza "pequeña" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanecerá en Minnesota, a pesar de la reducción del despliegue establecido por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con las declaraciones brindadas, Tom Homan aseguró que más de 1,000 agentes de inmigración salieron durante estos días, pero que una fuerza de seguridad “pequeña” permanecerá por un breve período para proteger a los agentes de inmigración que quedan.

Afirmó que estos elementos responderán cuando los agentes estén fuera y "rodeados por agitadores y las cosas se salgan de control”.

"Ya retiramos a bastante más de 1,000 personas y, a partir del lunes martes, retiraremos a varios cientos más. Volveremos a la presencia original", detalló Homan.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que fue su mayor operación de control migratorio hasta la fecha y que resultó exitosa, pero las redadas recibieron críticas cada vez mayores a medida que la situación se volvió volátil y dos ciudadanos de Estados Unidos fueron asesinados.

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarán Minnesota de inmediato, pero aún así quedan más de 2,000 elementos en dicha entidad.

