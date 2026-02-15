Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
agentes_ice_8986c14d05
Internacional

Permanecerá fuerza 'pequeña' del ICE en Minnesota: Zar fronterizo

Afirmó que estos elementos responderán cuando los agentes estén fuera y 'rodeados por agitadores y las cosas se salgan de control'

  • 15
  • Febrero
    2026

Tom Homan, zar fronterizo de Estados Unidos, afirmó que una fuerza "pequeña" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permanecerá en Minnesota, a pesar de la reducción del despliegue establecido por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con las declaraciones brindadas, Tom Homan aseguró que más de 1,000 agentes de inmigración salieron durante estos días, pero que una fuerza de seguridad “pequeña” permanecerá por un breve período para proteger a los agentes de inmigración que quedan.

Afirmó que estos elementos responderán cuando los agentes estén fuera y "rodeados por agitadores y las cosas se salgan de control”. 

"Ya retiramos a bastante más de 1,000 personas y, a partir del lunes martes, retiraremos a varios cientos más. Volveremos a la presencia original", detalló Homan.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que fue su mayor operación de control migratorio hasta la fecha y que resultó exitosa, pero las redadas recibieron críticas cada vez mayores a medida que la situación se volvió volátil y dos ciudadanos de Estados Unidos fueron asesinados.

Te recomendamos: ICE ha cobrado ocho vidas este 2026 ¿Cuántas más tomarán?

Homan anunció la semana pasada que 700 agentes federales abandonarán Minnesota de inmediato, pero aún así quedan más de 2,000 elementos en dicha entidad.

Estados Unidos anuncia fin de redadas migratorias en Minnesota

Tom Homan, mejor conocido como "Zar fronterizo", anunció que el aumento de las medidas de control de inmigración efectuadas por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) finalizará en los próximos días.

anuncian-fin-redadas-migratorias-minnesota.jpg

Durante una conferencia de prensa, Homan aseguró que el presidente Donald Trump aprobó la solicitud para poner fin a la operación.

"También permaneceré en Minnesota un poco más para supervisar la reducción y asegurar su éxito" aseguró el zar

Aquí te presentamos la nota completa: Estados Unidos anuncia fin de redadas migratorias en Minnesota

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

garcia_cabeza_de_vaca_17fe7b96c4
Francisco Cabeza de Vaca sigue con orden de aprehensión vigente
EH_UNA_FOTO_82_605bcf97ad
Wall Street cierra por festivo del Día de los Presidentes
Whats_App_Image_2026_02_15_at_10_10_11_PM_2c4082045d
Merz y Macron buscan un nuevo marco de seguridad europeo
publicidad

Últimas Noticias

activan_red_estatal_vacunacion_3acaa66af3
Coahuila activa red estatal de vacunación contra sarampión
garcia_cabeza_de_vaca_17fe7b96c4
Francisco Cabeza de Vaca sigue con orden de aprehensión vigente
caen_29_operativos_ramos_arizpe_0944ed9d7b
Caen 29 personas por operativos de seguridad en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
Omar_Cervantes_3733bbae45
Periodista Omar Cervantes sufre muerte cerebral tras enfermedad
publicidad
×