capacita_unicef_nl_d1c39ada62
Nuevo León

UNICEF capacita a operadores de emergencia por violencia infantil

Operadores del 070, 075 y líneas de emergencia de Nuevo León recibieron capacitación de UNICEF para atender casos de violencia contra infancias

  • 24
  • Diciembre
    2025

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) impartió una capacitación especializada a operadores de líneas de emergencia y atención ciudadana del Gobierno de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La capacitación forma parte de una estrategia preventiva de UNICEF enfocada en reforzar los mecanismos de detección, atención y canalización de situaciones que vulneren los derechos de la infancia, especialmente en contextos de alta afluencia como los eventos deportivos internacionales.

El curso tuvo una duración de 15 horas presenciales y abordó temas como derechos de la niñez, desarrollo cognitivo, identificación de señales de violencia, atención empática en llamadas de auxilio y primeros auxilios psicológicos.

unicef-nl.png

Atención especializada y con enfoque en la niñez

En la formación participaron operadores de dependencias estatales como la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el DIF Nuevo León, quienes reforzaron sus habilidades para brindar una atención sensible y adecuada a las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

Nuevo León, con líneas especializadas

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana y coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas, Daniel Acosta, destacó que la protección de las infancias es una prioridad permanente para el estado.

“Esta capacitación no solo responde al Mundial, sino que consolida un modelo de atención especializado, seguro y sensible que permanecerá en Nuevo León”, señaló.

unicef-capacitacion.png

Línea 075, un distintivo estatal

Acosta subrayó que, además del 911, Nuevo León cuenta con herramientas adicionales como el Centro de Atención Telefónica 070 y la línea 075, esta última dedicada exclusivamente a la atención del maltrato infantil, lo que coloca al estado a la vanguardia frente a otras sedes mundialistas.

 


Comentarios

