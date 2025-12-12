Se dispararán casi 1,000% tarifas de hoteles en sedes del Mundial

Tras darse a conocer el calendario oficial del Mundial 2026, el sector hotelero ubicado en las 16 ciudades anfitrionas de México, Canadá y Estados Unidos registró un salto relevante en sus tarifas.

De acuerdo con un análisis realizado por The Athletic, se dará un aumento promedio de más de 300%; sin embargo, en algunos casos, como la Ciudad de México, es de cerca de 1,000%.

El aumento más sorprendente se produjo en la Ciudad de México para el partido inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica. Las habitaciones en el Resort Marriott Le Meridien Mexico City Reforma, ubicado cerca del Estadio Azteca, aumentaron un 2,372%, alcanzando la cifra de $3,882 dólares por noche, cuando anteriormente se publicitaba en $157 dólares la noche.

En Monterrey, Nuevo León, se incrementarán cerca de 500%, según el informe de dicha firma.

El análisis que estudió 96 hoteles aseguró que la tarifa promedio por noche alrededor de lo que serían los juegos de apertura es de $1,013 dólares por persona, cuando 21 días antes el precio era de $293 dólares por persona.

Bajo este contexto, los valores en los hoteles de los países sedes del Mundial en promedio llegaron a aumentar cerca de 328 por ciento.

Entre 78 partidos disputados en ciudades estadounidenses, las tarifas hoteleras experimentaron el mayor aumento en Houston, de 457%, seguida de Kansas City con 364%, Atlanta con 344% y el Área de la Bahía de San Francisco con 342%, en comparación con sus respectivas tarifas a finales de mayo.

Según el informe, la tarifa promedio por noche en seis hoteles de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey aumentó un 228% para una estancia de dos noches en torno al partido de Brasil contra Marruecos el 13 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford.

En Canadá, Toronto registró el menor aumento entre las ciudades anfitrionas del Mundial, con un aumento del 78% en las tarifas hoteleras promedio para el partido inaugural del 12 de junio, en el que se enfrentará el vencedor de la eliminatoria europea entre Italia, Gales, Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina.

Aumento de precios en hoteles por Mundial 2026

El alza se prevé desde la primera semana de inicio del torneo.

CDMX: 961%

Monterrey: 466%

Houston: 457%

Guadalajara: 405%

Kansas City: 364%

Atlanta: 344%

San Francisco: 342%

Miami: 275%

Seattle: 261%

Boston: 261%

Vancouver: 233%

New York/New Jersey: 228%

Los Ángeles: 211%

Filadelfia: 198%

Dallas: 174 %

Toronto: 78%

Duelos clave

Ciudad de México

México vs Sudáfrica – 11 de junio

México vs Repechaje Europeo – 24 de junio

16vos y 8vos de final

Guadalajara

México vs Corea del Sur – 18 de junio

Uruguay vs España – 26 de junio

Monterrey

Túnez vs Japón – 20 de junio

16vos: 1° del Grupo F vs 2° del C

