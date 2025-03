Damazo 'N' responde a los señalamientos por abuso sexual

En redes sociales ha comenzado a circular una supuesta declaración de Dámazo R., ex entrenador de gimnasia del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), tras ser acusado por al menos nueve jóvenes que, durante su infancia, practicaron este deporte bajo su tutela.

En un comunicado dirigido a la sociedad en general, el cual lleva su firma y nombre completo, Dámazo R. afirma estar al tanto de las acusaciones en su contra que han circulado en redes sociales, las cuales niega de manera rotunda y categórica.

“De la manera más dolorosa y expuesta para mí, pero sobre todo para mi familia y red de apoyo, estoy enterado de las acusaciones hechas hacia mi persona, en las redes sociales, las cuales desde este momento niego rotundamente y categóricamente. Reiterando que el trato que he dado a mis atletas ha sido, es y será de manera profesional y deportiva, buscando lo mejor para cada una de ellas”, se lee en el comunicado que fue compartido por el perfil en Facebook, Soy Gimnastas, en el cual incluyen un hashtag Las Gimnastas No se Tocan.

Continúa expresando que no merece ser difamado, atacado, denigrado ni señalado, y justifica su postura argumentando que se está vulnerando su derecho humano a ser escuchado, añadiendo que su culpabilidad solo podrá ser determinada a través de un proceso judicial.

“Perdí mi trabajo, cuando no he sido sentenciado por este, ni por ningún otro delito, por lo tanto, solicito, se me respete mi derecho al principio de inocencia, ya que solo a través de un proceso judicial es como se demuestra la culpabilidad de la persona”, se lee

Y es que Damazo R,. al día siguiente de las primeras denuncias en redes sociales por dos jóvenes gimnastas, el INDE emitió un comunicado en el que se informó que a pesar de no tener una denuncia o queja formal sobre el hecho, la Dirección General del instituto decidió dar de baja al entrenador de gimnasia.

“La gimnasia de alto rendimiento es un deporte extremo, de mucha disciplina, carácter y esfuerzo físico y mental, que nos ha llevado a mis alumnas y a mí durante los años que me he desarrollado como su entrenador y preparador físico, a múltiples logros a niveles nacionales e internacionales, dando lo mejor de nosotros por nuestro Estado y pues nuestro País poniéndolos en lo más alto y no es justo que se ponga en entredicho mi carrera”, continúa.

El comunicado supuestamente escrito por el acusado quien lleva más de 15 años como entrenador y preparador físico termina: “Me veo en la impresora necesidad de aclarar que las relaciones afectivas que he tenido a lo largo de mi vida, han sido únicamente con mujeres mayores de edad, consensuadas y las cuales considero de carácter privado”.

