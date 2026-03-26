Dan color a NL con corredores verdes y rehabilitación de fachadas

Nuevo León se posiciona como una ciudad de primer mundo gracias al proyecto Corredores Verdes, que no solo cambia la forma en la que los nuevoleoneses se pueden mover, sino que estas obras quedarán como un patrimonio que otorga preferencia al peatón.

Durante más de treinta años, la movilidad en la ciudad ha estado enfocada en el automóvil, dejando de lado al peatón y a formas de transporte sustentables como la bicicleta.

En el pasar de los años, esto ha generado calles con banquetas inexistentes, espacios inseguros para caminar y una infraestructura que excluye a quienes no usan el auto.

Hoy en día, millones de personas recurren al coche incluso para trayectos cortos, lo que aumenta el tráfico, la contaminación y la desigualdad urbana, afectando especialmente a personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños y otros grupos vulnerables.

Ante esta situación en el marco del Mundial de la FIFA, el Gobierno de Nuevo León bajo el liderazgo del Gobernador Samuel García Sepúlveda, planea este conjunto de obras denominadas Corredores Verdes que le devuelven a la ciudadanía, lo que otros gobiernos dejaron de hacer durante años: el derecho a la movilidad sostenible para las personas.

¿Qué es un Corredor Verde?

Para comprenderlo mejor, son espacios que integran áreas verdes, ciclovías, andadores y soluciones enfocadas en la naturaleza como jardines y zonas permeables, promoviendo una movilidad sustentable y accesible para todas las personas.

Funcionan además como ejes de conectividad al enlazarse con los diferentes medios de transporte público masivo de la ciudad. Los corredores verdes favorecen desplazamientos más eficientes, seguros e inclusivos, al ser diseñados con accesibilidad universal y prioridad peatonal.

Alineados con el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, estos proyectos fortalecen la biodiversidad, regeneran el espacio público y construyen una ciudad más saludable, resiliente y en armonía con su entorno.

En el pasado se construía infraestructura urbana anteponiendo vialidades para el uso del automóvil, por lo que la actual administración implementó una estrategia integral que privilegia a las personas, que permite recorrer la ciudad a pie sin estar obligadas a trasladarse en un carro, concediendo espacios con calles completas, seguras y de accesibilidad universal.

Además, el proyecto que es coordinado por el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) suma vida a la urbe con la plantación de árboles a lo largo de su trayecto, el cual está compuesto de especies nativas que brindan sombra y confort, constituyendo así una alternativa de recorrido más placentera para todas y todos.

Un ejemplo es la conexión hacia el Parque Fundidora desde el nuevo Parque del Agua y Zoológico La Pastora, encauzada por la calle Matancillas en Ciudad Guadalupe.

"Este corredor Matancillas, como está en el mapa, se hizo en una primera parte para que puedan conectar Fundidora con el Parque del Agua, que puedan conectar el Fanfest con el estadio”.

"Aunque la excusa es que los turistas se puedan mover caminando, ya desde hoy toda la gente de Guadalupe puede disfrutar de estos Parques Lineales”, expresó el Gobernador Samuel García en la entrega de la obra.

El proyecto tuvo una inversión de 48 millones de pesos en cinco tramos y cuenta con una extensión de 2.9 kilómetros, donde se ampliaron y reconstruyeron banquetas e integraron 1 mil 150 rampas peatonales.

La obra que beneficiará a alrededor de 51 mil 465 usuarios de la zona garantiza la seguridad de los paseantes con la colocación de bolardos que permiten su protección por el trayecto, además de marcar áreas prohibidas para estacionarse y restringir la entrada de vehículos.

Asimismo, al pensar que el espacio represente más allá que un trayecto, se instalan bancas, luminarias y estructuras rack para estacionar bicicletas, para que las personas que transiten por el sitio puedan descansar y disfrutar no solo del inmobiliario, sino de las vistas que se podrán contemplar cuando se camine por el sitio.

El Corredor Verde Zaragoza, cercano al estadio Monterrey, donde se realizarán partidos de la Copa del Mundo, por ejemplo, es una alternativa de mejora ambiental con la plantación de 70 árboles nativos y fortalece la integración de los vecinos, al adoptar cada uno de los ejemplares, con el objetivo de mantener su cuidado.

Esta obra, ubicada en el municipio de Ciudad Guadalupe, permite cerrar el circuito peatonal que conecta el Parque Fundidora con el Parque del Agua, el Hospital Infantil, el Zoológico La Pastora y el Estadio BBVA, consolidando un trayecto continuo de aproximadamente 4 kilómetros.

Dicho circuito comienza en el Puente Verde, enlazando el Parque Fundidora con el Parque España; luego, la calle Federico Gómez, en la parte posterior del parque, hasta la calle Guadalupe; para avanzar hacia la plaza municipal y terminar en la intersección de las calles Zaragoza y Matancillas, a orillas del río La Silla.

En suma, el Corredor Verde Zaragoza representa más que una obra de infraestructura: es un paso firme hacia una ciudad de primer mundo, más humana, más incluyente y sostenible, con la que Nuevo León avanza hacia un modelo urbano moderno, elevando la calidad de vida de los nuevoleoneses.

Con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y gobierno estatal se mejoró la imagen de las viviendas, resolviendo en conjunto las necesidades de la población como la seguridad y la movilidad.

Para esta renovación de los hogares de vecinos, la empresa Grupo Berel donó 90 mil metros cuadrados de pintura, con los que se logra el rescate urbano del área, reforzando la identidad tanto de los guadalupenses como de los nuevoleoneses.

Corredor Melchor Ocampo

Ubicación: Av. Melchor Ocampo Pte. a Ote., entre Av. Pino Suárez y calle Raymundo Jardón, Col. Centro, Monterrey.

Corredor Modesto Arreola

Ubicación: Modesto Arreola Pte. a Ote., entre Av. Cuauhtémoc y Héroes del 47, Col. Centro, Monterrey.

Corredor Clouthier

Ubicación: Av. Manuel J. Clouthier entre calles Cromo y Enrique García Leal, Col. Clouthier, San Pedro Garza García.

Corredor Federico Gómez

Ubicación: Calle Federico Gómez en Monterrey N.L. desde Av. Revolución hasta calle Guadalupe, Guadalupe

Corredor Matancillas

Ubicación: Calle Matancillas esquina con calle Zacatepec, Col. Jardines de la Pastora, Guadalupe

Corredor Zaragoza

Ubicación: Calle Zaragoza, de la calle Guadalupe hasta la Av. Puesta del Sol, Guadalupe

Programa “Ponemos Color a Nuevo León”

Con donaciones, se obtuvo 90 mil metros cuadrados de pintura

Rehabilitación en calle Matancillas

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