'Tendrá Nuevo León un plan ambiental científico', afirma Claudia

El inventario de fuentes de emisión y tipos de contaminantes que ensucian el aire de la zona metropolitana de Monterrey ya está listo y le será entregado a la presidenta de México dentro de dos semanas.

Eso lo reveló la misma Claudia Sheinbaum Pardo en su mensaje ante los integrantes de Caintra, reunidos en Cintermex, dentro de su 82 asamblea anual.

Este estudio fue anunciado el 8 de noviembre del 2024 por la misma presidenta en Palacio Nacional y es parte del diagnóstico ambiental que se necesita para saber qué tipo de programas y acciones se requieren para combatir la mala calidad del aire que durante décadas ha afectado a la salud de millones de regiomontanos.

A más de dos años de su anuncio, este miércoles, ante cientos de industriales e invitados especiales, la mandataria indicó que a partir de este diagnóstico científico, se elaborarán políticas públicas y programas para mejorar la atribulada calidad del aire que padecen los regios desde hace décadas.

“Estamos haciendo conjuntamente con Caintra y con el gobierno del estado el Programa de Calidad del Aire para la zona metropolitana de Monterrey".

“Dentro de unas dos semanas tengo reunión con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y los académicos que están trabajando porque ya tienen inventario de emisiones, mediciones del aire para poder presentar muy pronto conjuntamente un programa de calidad del aire y medidas que nos permitan acceder a este programa que ustedes llaman ‘Todos por el Aire'”, dijo la presidenta.

“Estamos apoyando allí a través de diferentes estudios y medidas".

El estudio lo realizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en colaboración con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.

Cuando se anunció, hace dos años, Sheinbaum indicó que había “mucha controversia” por el origen de los contaminantes de la ciudad.

Incluso dijo que en gran medida se culpaba a la Refinería de Cadereyta de este problema, pero que este estudio lo determinará.

“Se habla mucho de que si es la refinería quien provoca las contingencias ambientales o son otras fuentes, pero el estudio ayudará a identificarlas”, dijo en ese entonces.

Menos pobreza y desempleo

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su mensaje en la 82 Asamblea Anual de Caintra para también destacar la reducción que se ha alcanzado en niveles de pobreza y desigualdad.

En los últimos 6 años, la pobreza se redujo en 13.5 millones de mexicanos, destacó.

Aun cuando tiene que crecer más la tasa de empleo formal, estamos en los niveles más bajos de desempleo del país.

“Somos el país con menos índice de desempleo”, indicó.

En tema de salarios, además, también hay avances importantes, resaltó.

“El salario mínimo mensual está en $9,500 pesos; si trabajan dos personas en la familia, representa un panorama muy distinto al de 2018, cuando la suma de dos salarios mínimos era de $4,500 pesos”, subrayó.

Además, dijo que de 2019 a la fecha, el salario mínimo ha aumentado en 150 por ciento.

Presumió que México vive un pleno empleo y que ha aumentado la clase media de manera histórica. Esto, dijo, ha ayudado a combatir la pobreza que durante años ha lacerado al país.

“Hay una mayor distribución de los recursos públicos, lo que ha generado un incremento en la clase media y una reducción de la pobreza histórica".

“Hay que también ser positivos, porque aun cuando evidentemente tiene que crecer más la tasa de empleo formal, de todas maneras, medido de la misma manera como siempre se ha medido, estamos en los niveles más bajos de desempleo en nuestro país y somos el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menos desempleo y el incremento del salario promedio mensual impulsado por el salario mínimo ha sido histórico”, indicó.

Nuevo León es generoso

En el ámbito político, la presidenta dijo que México es un país democrático en el que se puede pensar diferente, pero que se debe poner por encima el interés de la población para caminar hacia la misma dirección.

Señaló que Nuevo León siempre ha sido un estado generoso que le ha dado oportunidades de desarrollo a millones de personas de todos los estados.

“Ya lo he dicho en muchas ocasiones, y lo dije en la Convención Bancaria: habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y no pasa nada, somos un país democrático y está bien que no estemos de acuerdo, pero lo importante es en lo que estamos de acuerdo; estamos de acuerdo en muchísimas cosas y en caminar hacia adelante por el bien de México".

“Siempre he dicho que Nuevo León, como otros estados de la República, pero particularmente Nuevo León, tiene mujeres y hombres emprendedores que se buscan siempre salir adelante con sus familias y con sus pueblos, con su gente, pero tiene una característica especial que pocas veces se reconoce: es su generosidad".

“Nuevo León le ha abierto las puertas a muchísimos mexicanos que llegan a estas tierras a buscar nuevas oportunidades y eso hay que agradecerle a todo Nuevo León, a todos los empresarios y a todos los que son parte de este grandioso estado”, señaló.

Sheinbaum regresará a NL impuestos de la venta de una empresa para proyectos hídricos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó a los empresarios regios regresarle a Nuevo León los impuestos derivados de la venta de una empresa, mediante la ejecución de obras hídricas en la entidad.

Esta operación corresponde al acuerdo entre Grupo Xignux y GE Vernova para la compra del 50% de Prolec GE, valuada en 5,200 millones de dólares.

La mandataria señaló que estos recursos podrían utilizarse para diseñar un nuevo plan del agua que atienda las necesidades futuras del estado.

“Les propongo que nos pongamos a trabajar para hacer un nuevo plan del agua, para ver lo que se requiere hacia adelante”, indicó.

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