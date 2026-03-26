Viene un momento clave para NL y México, afirma Caintra

El presidente de Caintra, Nuevo León, Jorge Humberto Santos Reyna, aseguró que México está por entrar en un “gran momento”, marcado por condiciones de crecimiento, colaboración y desarrollo económico, y que exige visión de largo plazo, diálogo abierto y colaboración efectiva.

Esto, al tiempo que los industriales de Nuevo León ofrecieron su apoyo a la presidenta Claudia Sheibaum Pardo y reconocieron su trabajo conjunto a través de estrategias como el Plan México.

Durante la 82 Asamblea Anual de Caintra, Nuevo León, en donde tomó protesta para iniciar un segundo periodo al frente del organismo, el empresario celebró la apertura al diálogo por parte del gobierno federal.

Aunado a ello, ante miles de industriales reunidos en Cintermex e invitados especiales, Santos Reyna afirmó que están unidos con el gobierno de México para lograr los mejores resultados en la revisión del T-MEC.

“Señora presidenta: cuente con nosotros para seguir contribuyendo en este proceso que es clave para nuestro país".

Destacamos su apertura al diálogo con el sector empresarial y su disposición para construir, de manera conjunta, soluciones que fortalezcan la competitividad del país y abran nuevos caminos de crecimiento sostenido.

"Esos círculos virtuosos generan las ideas y sobre todo las capacidades de gestión para lograr que sucedan las cosas, como está el Plan México, como está al llevar buen puerto todas las iniciativas de inversión mixta que usted y su gobierno acaban de proponer y, por supuesto, el poder trabajar hombro con hombro con su gabinete para lograr la revisión del T-MEC adecuadamente”, indicó.

Los industriales le pidieron también acabar con las trabas burocráticas y poner reglas claras, además de que solicitaron mejores entornos de otorgamiento de créditos, a fin de impulsar la productividad.

Dijo que se debe digitalizar el 80% de los trámites, así como fortalecer un entorno favorable para solicitar créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) mediante la firma de convenios con bancos.

Por otro lado, el líder de los industriales en la entidad dijo que “cuando se invierte en talento hay resultados”, por lo que llamó a promover las escuelas técnicas, al advertir que Nuevo León requiere 40,000 técnicos especializados.

En ese sentido, destacó el impulso al Modelo Dual, donde “seis de cada 10 estudiantes que hacen sus prácticas en las empresas se quedan”, lo que fortalece la vinculación entre industria y educación.

Espaldarazo de empresarios

El evento contó con la asistencia de capitanes de empresas que mostraron su apoyo a la presidenta.

Entre los asistentes destacaron: Rogelio Zambrano Lozano, presidente de Cemex; Adrián Sada Cueva, presidente y director de Vitro; Álvaro Fernández Garza, presidente de Consejo de Grupo Alfa; y José Antonio Fernández Carbajal, presidente de Consejo de FEMSA.

Otros de los presentes fueron Máximo Vedoya, CEO de Ternium, y Eduardo Garza T. Junco, presidente de Frisa.

Comentarios