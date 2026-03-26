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Coahuila

Abre PAN Candidaturas a Ciudadanos para Elecciones de Diputados

El partido lanzó una convocatoria para aspirantes a diputados locales, con registro del 24 de marzo al 2 de abril en el Comité Estatal

  • 26
  • Marzo
    2026

El Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila ha abierto oficialmente la convocatoria para ciudadanos interesados en postularse como candidatos a diputados locales en las próximas elecciones.

Esta decisión sigue el anuncio a nivel nacional de que el PAN permitirá que el 100% de sus candidaturas sean ocupadas por ciudadanos.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, destacó la importancia de esta medida al afirmar: “Si alguien quiere participar en la vida pública, este es un espacio real para hacerlo”. 

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La dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado, hizo un llamado a todos los coahuilenses: “Invitamos a todas y todos los ciudadanos que busquen ser diputados locales a que se acerquen al PAN y conozcan nuestra convocatoria, en la que buscamos impulsar a que sean los coahuilenses quienes trabajen en equipo con nosotros”.

Los interesados podrán registrarse desde el martes 24 de marzo hasta el jueves 2 de abril, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, en las instalaciones del Comité Estatal, ubicadas en avenida El Rosario. 

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Se requiere una cita previa para el registro. Para más información, las convocatorias están disponibles en la página oficial del PAN, en la sección de Estrados.


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