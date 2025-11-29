Decomisa Apodaca 200 kilos de pirotecnia ilegal

En el marco de la explosión de una casa en el municipio de Pesquería, la cual dejó varios muertos y heridos, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, informó mediante sus redes sociales el decomiso de más de 200 kilos de pirotecnia ilegal.

El edil comentó que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de este material, por lo que giró instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública, para que comenzara una investigación al respecto.

Gracias a la coordinación entre la ciudadanía y autoridades, se logró ubicar a esta persona, quien trasladaba estos fuegos artificiales en una camioneta, por lo que inmediatamente fue detenida.

El aprehendido es un hombre, quien quedó a disposición del Ministerio Público, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

De igual manera, Garza Arredondo hizo un llamado a la población para denunciar la posesión ilegal de fuegos artificiales, la cual constituye un delito federal, pues este material está regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Lo que sucedió ayer en Olmos fue una llamada de atención para estar atentos reportando estos hechos. También, las autoridades tenemos que estar atentos para actuar, como lo hizo oportunamente la Policía Municipal", declaró.

Comentarios