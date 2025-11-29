Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_65d8ebd84a
Nuevo León

Decomisa Apodaca 200 kilos de pirotecnia ilegal

El edil comentó que recibió una denuncia anónima al respecto, por lo que giró instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública, para investigar el caso

  • 29
  • Noviembre
    2025

En el marco de la explosión de una casa en el municipio de Pesquería, la cual dejó varios muertos y heridos, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, informó mediante sus redes sociales el decomiso de más de 200 kilos de pirotecnia ilegal.

El edil comentó que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de este material, por lo que giró instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública, para que comenzara una investigación al respecto.

Gracias a la coordinación entre la ciudadanía y autoridades, se logró ubicar a esta persona, quien trasladaba estos fuegos artificiales en una camioneta, por lo que inmediatamente fue detenida.

El aprehendido es un hombre, quien quedó a disposición del Ministerio Público, para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

De igual manera, Garza Arredondo hizo un llamado a la población para denunciar la posesión ilegal de fuegos artificiales, la cual constituye un delito federal, pues este material está regulado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Lo que sucedió ayer en Olmos fue una llamada de atención para estar atentos reportando estos hechos. También, las autoridades tenemos que estar atentos para actuar, como lo hizo oportunamente la Policía Municipal", declaró.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_30_at_10_24_46_PM_d51f5ad530
¡Brilla ya la Navidad! Encienden pino en el Museo de Historia
Buscan_declarar_el_21_de_febrero_como_Dia_Estatal_de_la_Lengua_Materna_18f214db66
Buscan declarar 21 de febrero 'Día Estatal de la Lengua Materna'
Whats_App_Image_2025_11_30_at_8_47_23_PM_a250104aa3
Disfrutan taquiza más de 3,000 personas en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

de_que_trata_Zootopia_2_Judy_y_Nick_692d1cb5ab
Rompe récords ‘Zootopia 2’ 10 años después de primer entrega
Whats_App_Image_2025_11_30_at_10_24_46_PM_d51f5ad530
¡Brilla ya la Navidad! Encienden pino en el Museo de Historia
G7_DKLH_1_XIAATBUT_daabea7f47
Presidente de Singapur llega a México para su reunión con Claudia
publicidad

Más Vistas

Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
publicidad
×