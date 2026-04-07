Buscan reconocer a residentes médicos como trabajadores

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, presentó dos reformas para establecer condiciones dignas para aquellas personas que se están formando en el sistema de salud.

Estas iniciativas proponen principalmente reconocer como trabajadores a los residentes médicos, ya que, dentro de sus servicios sociales o prácticas, están ofreciendo los servicios del sector de la salud.

“Por un lado, el objetivo es reformar la Ley Federal del Trabajo para reconocer explícitamente a los y las médicas residentes como trabajadores. Queda establecido que su actividad no puede ser considerada producto de una beca, sino que se trata de una relación laboral formal, con derechos y obligaciones. “Uno de los cambios principales es que se fijan límites a las jornadas y las guardias, con un máximo de 80 horas semanales en promedio anual; guardias de hasta 24 horas, no más de dos por semana; y un descanso obligatorio de 11 horas posteriores a cada guardia”, dijo Iraís Reyes.

Además, la iniciativa también contempla que se garantice el pago de todas las horas laboradas, incluidas las guardias, y que esta remuneración no sea sustituida por apoyos académicos.

“La intención es reconocer explícitamente a las personas en formación como sujetos de derechos y establecer obligaciones claras para las instituciones públicas y privadas que las reciben. “Además, habría límites a las jornadas y las guardias, periodos mínimos de descanso, acceso a servicios de salud mental y mecanismos confidenciales de denuncia en caso de que haya situaciones de violencia o abuso”, agregó la diputada.

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