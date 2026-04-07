Osos “juegan futbol” en cancha de Santa Catarina

Como si se tratara de un partido de fútbol, dos osos fueron captados jugando en una cancha ubicada en la colonia Las Fincas, en el municipio de Santa Catarina.

En las imágenes, que fueron captadas por el celular de un vecino y que rápidamente llamaron la atención, se observa a los dos ejemplares desplazándose por el terreno de juego.

Corren de un lado a otro y empujándose entre sí.

Esta escena recordó a vecinos y usuarios en redes sociales a un encuentro deportivo.

¿Qué hago si encuentro un oso en mi casa?

Como es costumbre durante los cambios de estación, los avistamientos de osos incrementan, pues muchos de ellos bajan de sus hogares en lo alto de las montañas o bosques para buscar comida y muchas veces terminan llegando a colonias residenciales.

Por ello, con el fin de prevenir riesgos para ti, tu familia, mascotas e incluso para las propias especies, te presentamos una guía de los pasos a seguir si un día, saliendo de casa, te topas con un oso o algún otro animal salvaje.

Mantén la calma: No grites ni hagas movimientos bruscos. El pánico puede asustar al animal y provocar una reacción defensiva. NO te acerques: Nunca intentes acercarte para tomar una foto o video ("selfie"). Mantén siempre una distancia segura, pues aunque no bajan con intenciones de agredir, al ser silvestres, sus reacciones pueden ser impredecibles. NO lo alimentes: Esto es vital. Si el oso asocia a los humanos con comida, se vuelve un peligro y probablemente tendrá que ser sacrificado o reubicado para prevenir incidentes. Además, es un delito federal. No corras: Correr puede activar el instinto de persecución del animal y, aunque pienses que eres rápido, un oso negro mexicano puede correr hasta 56 km/h, por lo que es imposible que escapes de él. Retírate lentamente: Camina hacia atrás despacio, sin darle la espalda al oso, hasta que estés en un lugar seguro (dentro de casa o un auto). Resguárdate: Si estás en casa, entra y cierra puertas y ventanas. Si estás en el auto, sube las ventanillas. Es importante también que no lo enciendas o toques el claxon para intentar ahuyentar al oso.

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