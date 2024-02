Decreta Nuevo León 'veda de fuego' para evitar incendios

“Este decreto ha sido modificado para contemplar también las áreas forestales que están dentro del área metropolitana de Monterrey, ahí hay una situación, porque esas áreas que son terrenos de más de 1000 metros que tienen vegetación nativa de 500 metros o más no son responsabilidad de los municipios, sino de la Federación, y no están siendo atendidos, y ahí se originan muchos de los incendios en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, esta veda de fuego también aplica para esos terrenos que están dentro del área metropolitana y son los dueños los que tienen la responsabilidad de mantenerlos con bajo cantidad de combustible para que no se incendien”, explicó.